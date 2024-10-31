https://crimea.ria.ru/20241031/kakie-zhenschiny-v-krymu-chasche-vsego-reshayutsya-na-abort-1141508329.html

Какие женщины в Крыму чаще всего решаются на аборт

Какие женщины в Крыму чаще всего решаются на аборт - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Какие женщины в Крыму чаще всего решаются на аборт

В Крыму чаще всего на аборт решаются женщины от 20 до 35 лет, у которых наступила первая беременность. Преимущественно это женщины из благополучных семей с... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T14:20

2024-10-31T14:20

2024-10-31T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Крыму чаще всего на аборт решаются женщины от 20 до 35 лет, у которых наступила первая беременность. Преимущественно это женщины из благополучных семей с достаточным уровнем доходов. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РК Дмитрий Беглицэ.Эксперт подчеркнул, что за прерыванием беременности сейчас очень редко обращаются девушки от 15 до 20 лет, и это говорит об определенной зрелости общества. Вопреки устоявшемуся мнению, такие решения чаще всего принимают семьи с довольно высоким уровнем дохода.В Крыму все частные клиники отказались от такого вида услуг, а в государственных с женщинами, которые обращаются за направлением на аборт, проводят профилактические беседы и мотивационное анкетирование."Мы организовали такую систему, когда каждый акушер-гинеколог может изложить в доступной форме все минусы подобного решения и плюсы той ситуации, когда эта беременность будет сохранена. В процессе анкетирования женщина получает аргументированный мотивационный ответ на свой вопрос, и часто у нее появляется действительно осознанное желание изменить свое решение", - говорит врач.С начала года крымские медики отговорили от прерывания беременности 368 женщин, сообщила ранее министр труда и социальной политики Елена Романовская. Это 28% от всех женщин, которые обратились в учреждения здравоохранения за этой услугой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортовЗапрет абортов в России: мнение ПутинаДемография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дмитрий беглицэ, аборт, рождаемость, новости крыма, общество