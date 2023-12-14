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Запрет абортов в России: мнение Путина - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Запрет абортов в России: мнение Путина
Запрет абортов в России: мнение Путина - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Запрет абортов в России: мнение Путина
Государство заинтересовано в росте демографии и должно создавать комфортные условия для повышения рождаемости, при этом запрет абортов ущемлял бы права женщин и РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T16:24
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
дети
здравоохранение в россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Государство заинтересовано в росте демографии и должно создавать комфортные условия для повышения рождаемости, при этом запрет абортов ущемлял бы права женщин и мог бы спровоцировать рост нелегальных операций. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".Президент подчеркнул важность сохранения прав и свобод женщин, при этом констатировал безусловную заинтересованность государства в решении демографического вопроса. В этой части проблема решалась бы, если бы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, в чем могут помочь конкретные меры со стороны государства.Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский ранее заявил, что в Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности – и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки смогут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать. Читайте также на РИА Новости Крым:Криминальных абортов не станет больше: врачи о решении частных клиникДемография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачамОграничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против
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РИА Новости Крым
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4.7
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), дети, здравоохранение в россии, россия
Запрет абортов в России: мнение Путина

Путин: поднимать демографию нужно мерами поддержки и пропагандой семейных ценностей

16:24 14.12.2023 (обновлено: 16:27 14.12.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Государство заинтересовано в росте демографии и должно создавать комфортные условия для повышения рождаемости, при этом запрет абортов ущемлял бы права женщин и мог бы спровоцировать рост нелегальных операций. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".

"Запрета на аборты в России нет. Что касается запретов, то можно вспомнить о запретах в сфере антиалкогольной компании, которая привела к увеличению производства суррогатов, самогоноварению, увеличению жертв отравлений этими суррогатами. В этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать осень аккуратно", – убежден Путин.

Президент подчеркнул важность сохранения прав и свобод женщин, при этом констатировал безусловную заинтересованность государства в решении демографического вопроса. В этой части проблема решалась бы, если бы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, в чем могут помочь конкретные меры со стороны государства.

"Решение проблемы лежит как минимум в двух областях: первое – обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Но и, конечно, лежит в сфере материального благосостояния. Надо приводить в порядок женские консультации – там не все порядке, надо думать, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц. И думать, как и дальше работать по поддержке семей с детьми – это и семейная ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержи семей", – констатировал президент.

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский ранее заявил, что в Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности – и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки смогут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать.
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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 годуВладимир Путин (политик)детиЗдравоохранение в РоссииРоссия
 
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