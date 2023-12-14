https://crimea.ria.ru/20231214/zapret-abortov-v-rossii-mnenie-putina-1133553308.html

Запрет абортов в России: мнение Путина

Запрет абортов в России: мнение Путина - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Запрет абортов в России: мнение Путина

Государство заинтересовано в росте демографии и должно создавать комфортные условия для повышения рождаемости, при этом запрет абортов ущемлял бы права женщин и РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T16:24

2023-12-14T16:24

2023-12-14T16:27

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

дети

здравоохранение в россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Государство заинтересовано в росте демографии и должно создавать комфортные условия для повышения рождаемости, при этом запрет абортов ущемлял бы права женщин и мог бы спровоцировать рост нелегальных операций. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".Президент подчеркнул важность сохранения прав и свобод женщин, при этом констатировал безусловную заинтересованность государства в решении демографического вопроса. В этой части проблема решалась бы, если бы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, в чем могут помочь конкретные меры со стороны государства.Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский ранее заявил, что в Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности – и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки смогут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать. Читайте также на РИА Новости Крым:Криминальных абортов не станет больше: врачи о решении частных клиникДемография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачамОграничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против

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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), дети, здравоохранение в россии, россия