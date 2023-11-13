https://crimea.ria.ru/20231113/kriminalnykh-abortov-ne-stanet-bolshe-vrachi-o-reshenii-chastnykh-klinik-1132732546.html

Криминальных абортов не станет больше: врачи о решении частных клиник

Криминальных абортов не станет больше: врачи о решении частных клиник - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Криминальных абортов не станет больше: врачи о решении частных клиник

Отказ частных клиник от проведения операций по прерыванию беременности не грозит ростом криминальных абортов. Такое мнение в эфире радио “Спутник в Крыму”... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T06:36

2023-11-13T06:36

2023-11-13T06:36

аборт

радио "спутник в крыму"

илья глазков

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Отказ частных клиник от проведения операций по прерыванию беременности не грозит ростом криминальных абортов. Такое мнение в эфире радио “Спутник в Крыму” высказали крымские гинекологи, являющиеся соавторами инициативы о проведении абортов только в государственных больницах.Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский ранее заявил, что в Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности – и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки смогут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать.Важность этого решения, как пояснил главврач ГБУЗ РК “Симферопольский клинический роддом №2” Илья Глазков, в первую очередь состоит в том, чтобы убрать из дилеммы “сохранить ребенка – сделать аборт” фактор выгоды, который в большей степени относится к частным клиникам, нежели к государственным.“Ответьте себе на вопрос: основная цель частного бизнеса – здоровье пациента или зарабатывание денег? Делать аборт частному бизнесу выгодно – и это нормально. А вот мне как главврачу государственного роддома делать аборты невыгодно. Потому что для нас введен показатель, скольких женщины мы уговорили не делать аборты”, – сравнил мотивацию главврач роддома.Впрочем, этим инициатива крымских врачей, которую подробно рассматривали и обсуждали в Общественной палате Республики Крым, не исчерпывается. Как пояснила председатель Совета реготделения ООО “Российская медицинская ассоциация” в Крыму, доктор медицинских наук и профессор кафедры акушерства и гинекологии Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Резниченко, крымские специалисты вынесли на обсуждение ряд других мер, дополняющих инициативу.Демография или свободы выбора: бороться с абортами надо не только врачамПри этом оба специалиста согласны во мнении: полностью аборты запрещать нельзя. Именно полный запрет может привести к криминализации сферы. Выбор у женщины должен все равно оставаться и окончательное решение должна принимать пациентка. Другое дело, что государственным медицинским учреждениям нужно сосредоточиться на том, чтобы отговаривать женщин от принятия такого решения, если оно не грозит ей фатальными для здоровья последствиями. А очень часто женщины делают аборт, руководствуясь отнюдь не состоянием своего здоровья.“У меня на днях был случай, вот история женщины: состоятельная богатая семья. Беременность. Но надо же сначала карьеру сделать, достичь чего-то в жизни, а потом уже рожать. Чего торопиться? Хотя деньги есть, квартира есть. Наступает у нее беременность – и она в частной клинике прерывает эту беременность, делает медикаментозный аборт. Происходит осложнение, она попадает к нам, и мы ее оперируем. Я потом с ней разговаривал – и понял: если бы с ней кто-то поговорил по душам – а для этого в каждой женской консультации есть психолог, – может быть, эта жизнь была бы спасена”, – рассказал Илья Глазков.Главврач Симферопольского роддома №2 уверяет: это очень хороший процент.“На самом деле, 20% отказов от аборта после первого обращения – это много. У нас в женской консультации статистика – 11-15%. Может, мы не дорабатываем. Но даже если из 100 детей мы спасем 15, наверное, это того стоит”, - заключил Илья Глазков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне противВрач назвал основную причину абортов в КрымуКак пособия влияют на рождаемость в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231004/demografiya-ili-svoboda-vybora-borotsya-s-abortami-nado-ne-tolko-vracham-1131860095.html

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аборт, илья глазков, здоровье, минздрав крыма, общество, мнения, наталья резниченко, крым, новости крыма