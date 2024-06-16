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Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов
Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов
Перед процедурой медицинского аборта женщине будет предложено сделать УЗИ, чтобы дать возможность увидеть плод и услышать его сердцебиение. Таковы новые... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T21:35
2024-06-16T21:38
минздрав рф
россия
общество
аборт
здравоохранение в россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Перед процедурой медицинского аборта женщине будет предложено сделать УЗИ, чтобы дать возможность увидеть плод и услышать его сердцебиение. Таковы новые клинические рекомендации Минздрава. Соответствующий документ опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций министерства здравоохранения.Кроме того, в новых рекомендациях подчеркивается, что аборт является небезопасной процедурой с риском развития осложнений, среди которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств.В случае, когда женщина решилась на медикаментозный аборт, но изменила решение при приеме первых таблеток, ей рекомендовано немедленно обратиться к врачу и сделать УЗИ. При наличии сердцебиения у плода назначит лечение, направленное на сохранение беременности. При этом пациентка должна знать, что таблетки могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка, отмечается в рекомендациях.Там также указано, что еще до выполнения медицинского аборта пациентке будут даны рекомендации по контрацепции, которая назначается сразу после выполнения аборта.С сентября 2024 года препараты, которые используются для искусственного прерывания беременности, внесены в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Следовательно, могут продаваться исключительно по рецептам установленной формы. Ранее в Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности, и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки могут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет абортов в России: мнение ПутинаВ Крыму растет рождаемость и число многодетных семейКриминальных абортов не станет больше: врачи о решении частных клиник
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минздрав рф, россия, общество, аборт, здравоохранение в россии, медицина, новости
Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов

Минздрав России одобрил новые рекомендации по проведению медицинского аборта

21:35 16.06.2024 (обновлено: 21:38 16.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУЗИ
УЗИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Перед процедурой медицинского аборта женщине будет предложено сделать УЗИ, чтобы дать возможность увидеть плод и услышать его сердцебиение. Таковы новые клинические рекомендации Минздрава. Соответствующий документ опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций министерства здравоохранения.
"Искусственный аборт (медицинский аборт)... Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ",- говорится в документе.
Кроме того, в новых рекомендациях подчеркивается, что аборт является небезопасной процедурой с риском развития осложнений, среди которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств.
В случае, когда женщина решилась на медикаментозный аборт, но изменила решение при приеме первых таблеток, ей рекомендовано немедленно обратиться к врачу и сделать УЗИ. При наличии сердцебиения у плода назначит лечение, направленное на сохранение беременности. При этом пациентка должна знать, что таблетки могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка, отмечается в рекомендациях.
Там также указано, что еще до выполнения медицинского аборта пациентке будут даны рекомендации по контрацепции, которая назначается сразу после выполнения аборта.
С сентября 2024 года препараты, которые используются для искусственного прерывания беременности, внесены в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Следовательно, могут продаваться исключительно по рецептам установленной формы.
Ранее в Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности, и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки могут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать.
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21:35Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов
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