https://crimea.ria.ru/20240616/snachala-uslyshat-serdtsebienie-novye-rekomendatsii-po-provedeniyu-abortov-1138159554.html

Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов

Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов

Перед процедурой медицинского аборта женщине будет предложено сделать УЗИ, чтобы дать возможность увидеть плод и услышать его сердцебиение. Таковы новые... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T21:35

2024-06-16T21:35

2024-06-16T21:38

минздрав рф

россия

общество

аборт

здравоохранение в россии

медицина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0285e9dff4a0084905c66e2af722af39.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Перед процедурой медицинского аборта женщине будет предложено сделать УЗИ, чтобы дать возможность увидеть плод и услышать его сердцебиение. Таковы новые клинические рекомендации Минздрава. Соответствующий документ опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций министерства здравоохранения.Кроме того, в новых рекомендациях подчеркивается, что аборт является небезопасной процедурой с риском развития осложнений, среди которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств.В случае, когда женщина решилась на медикаментозный аборт, но изменила решение при приеме первых таблеток, ей рекомендовано немедленно обратиться к врачу и сделать УЗИ. При наличии сердцебиения у плода назначит лечение, направленное на сохранение беременности. При этом пациентка должна знать, что таблетки могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка, отмечается в рекомендациях.Там также указано, что еще до выполнения медицинского аборта пациентке будут даны рекомендации по контрацепции, которая назначается сразу после выполнения аборта.С сентября 2024 года препараты, которые используются для искусственного прерывания беременности, внесены в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Следовательно, могут продаваться исключительно по рецептам установленной формы. Ранее в Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности, и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки могут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет абортов в России: мнение ПутинаВ Крыму растет рождаемость и число многодетных семейКриминальных абортов не станет больше: врачи о решении частных клиник

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, россия, общество, аборт, здравоохранение в россии, медицина, новости