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Лавров назвал шизофреническим "план победы" Зеленского - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Лавров назвал шизофреническим "план победы" Зеленского
Лавров назвал шизофреническим "план победы" Зеленского - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Лавров назвал шизофреническим "план победы" Зеленского
Ни так называемая "формула мира" Владимира Зеленского, ни его "план победы", который является "шизофреническим", не приближают мир в Европе. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T13:12
2024-10-31T13:12
сергей лавров
владимир зеленский
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ни так называемая "формула мира" Владимира Зеленского, ни его "план победы", который является "шизофреническим", не приближают мир в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад продолжает продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую "формулу мира" Зеленского, которая взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы". Разумеется, ни "формула", ни "план", ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе", - сказал Лавров, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.Глава МИД России отметил, что стабильность в этой части Евразии будет достигнута только на условии обеспечения долгосрочных и надежных гарантий в сфере безопасности, например в том виде как они были изложены в инициативах Москвы в декабре 2021 года, но которые были отвергнуты Западом.Он добавил, что видение Россией большого евразийского партнерства и архитектуры евразийской безопасности предполагает открытость для всех без исключения стран и объединений континента.Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты.Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей.Генерал отметил, что Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада. И добавил, что в стране уже иссякли ресурсы вооружения и военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияЛавров раскрыл суть секретной части "победного плана" ЗеленскогоКак в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского
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сергей лавров, владимир зеленский, политика, украина, новости сво, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров назвал шизофреническим "план победы" Зеленского

"План победы" Зеленского является шизофреническим и не приближает мир в Европе - Лавров

13:12 31.10.2024
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ни так называемая "формула мира" Владимира Зеленского, ни его "план победы", который является "шизофреническим", не приближают мир в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад продолжает продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую "формулу мира" Зеленского, которая взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы". Разумеется, ни "формула", ни "план", ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе", - сказал Лавров, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Глава МИД России отметил, что стабильность в этой части Евразии будет достигнута только на условии обеспечения долгосрочных и надежных гарантий в сфере безопасности, например в том виде как они были изложены в инициативах Москвы в декабре 2021 года, но которые были отвергнуты Западом.
Он добавил, что видение Россией большого евразийского партнерства и архитектуры евразийской безопасности предполагает открытость для всех без исключения стран и объединений континента.
"Это означает, что и для стран западной части Евразии никто двери не собирается закрывать, мы будем приветствовать их подключение к процессам общеевразийского сотрудничества, разумеется, исключительно на основе равноправия и отказа от враждебной блоковой политики", - подчеркнул Лавров.
Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты.
Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей.
Генерал отметил, что Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада. И добавил, что в стране уже иссякли ресурсы вооружения и военнослужащих.
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Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийПолитикаУкраинаНовости СВОНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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