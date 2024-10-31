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В Ялте обвиняют директора предприятия за сокрытие 17 млн от налоговой - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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В Ялте обвиняют директора предприятия за сокрытие 17 млн от налоговой
В Ялте обвиняют директора предприятия за сокрытие 17 млн от налоговой - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Ялте обвиняют директора предприятия за сокрытие 17 млн от налоговой
В Ялте директор предприятия обвиняется в сокрытии 17 миллионов рублей для уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Ялте директор предприятия обвиняется в сокрытии 17 миллионов рублей для уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Указанную сумму мужчина направил на счета различных контрагентов, что повлекло невозможность взыскания задолженности. Нарушение выявлены сотрудниками налоговой службы совместно с правоохранителями, ущерб возмещен в двукратном размере.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налогиИнсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателяВ Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей
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РИА Новости Крым
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ялта, федеральная налоговая служба (фнс), происшествия, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю
В Ялте обвиняют директора предприятия за сокрытие 17 млн от налоговой

Следком: в Ялте директор предприятия пойдет под суд за сокрытие 17 миллионов налоговой

14:00 31.10.2024 (обновлено: 14:01 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Ялте директор предприятия обвиняется в сокрытии 17 миллионов рублей для уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
"С августа 2022 года по ноябрь 2023 года директор строительной организации в Ялте, зная об имеющейся у организации налоговой недоимке, сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 17 млн рублей", - сообщили в ведомстве.
Указанную сумму мужчина направил на счета различных контрагентов, что повлекло невозможность взыскания задолженности. Нарушение выявлены сотрудниками налоговой службы совместно с правоохранителями, ущерб возмещен в двукратном размере.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.
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ЯлтаФедеральная налоговая служба (ФНС)ПроисшествияКрымНовости КрымаГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
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