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Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада
Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада
Запад понял, что Украина не способна победить Россию на поле боя, и урегулировать конфликт необходимо путем переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T12:55
2024-10-31T12:55
владимир зеленский
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
переговоры
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Запад понял, что Украина не способна победить Россию на поле боя, и урегулировать конфликт необходимо путем переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, на Украине остались разумные люди, прежде всего военные, которые хотят закончить конфликт, но "все упирается в одного человека" – Владимира Зеленского."Там амбиции, там человек не понимает, что война долго уже идет на его территории, гибнут его люди", - констатировал он.Президент Белоруссии указал на серьезную опасность эскалации конфликта и призвал "сесть за стол переговоров без предварительных условий".Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты.Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей. Он отметил, что Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада. И добавил, что в стране уже иссякли ресурсы вооружения и военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияЛавров раскрыл суть секретной части "победного плана" ЗеленскогоКак в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского
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владимир зеленский, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, переговоры, украина, россия, новости
Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада

Зеленский остался единственным противником мирных переговоров по Украине – Лукашенко

12:55 31.10.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Запад понял, что Украина не способна победить Россию на поле боя, и урегулировать конфликт необходимо путем переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Последние мои контакты с умными представителями цивилизованного Запада говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться по Украине. Грубо говоря, "возможно быть ничьей", если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - заявил белорусский лидер на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По словам Лукашенко, на Украине остались разумные люди, прежде всего военные, которые хотят закончить конфликт, но "все упирается в одного человека" – Владимира Зеленского.
"Там амбиции, там человек не понимает, что война долго уже идет на его территории, гибнут его люди", - констатировал он.
Президент Белоруссии указал на серьезную опасность эскалации конфликта и призвал "сесть за стол переговоров без предварительных условий".
Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты.
Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей. Он отметил, что Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада. И добавил, что в стране уже иссякли ресурсы вооружения и военнослужащих.
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Владимир ЗеленскийПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоПолитикаПереговорыУкраинаРоссияНовости
 
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