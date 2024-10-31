https://crimea.ria.ru/20241031/peregovory-po-ukraine---lukashenko-zayavil-o-prozrenii-zapada-1141503002.html

Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада

Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада

Запад понял, что Украина не способна победить Россию на поле боя, и урегулировать конфликт необходимо путем переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T12:55

2024-10-31T12:55

2024-10-31T12:55

владимир зеленский

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

политика

переговоры

украина

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Запад понял, что Украина не способна победить Россию на поле боя, и урегулировать конфликт необходимо путем переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, на Украине остались разумные люди, прежде всего военные, которые хотят закончить конфликт, но "все упирается в одного человека" – Владимира Зеленского."Там амбиции, там человек не понимает, что война долго уже идет на его территории, гибнут его люди", - констатировал он.Президент Белоруссии указал на серьезную опасность эскалации конфликта и призвал "сесть за стол переговоров без предварительных условий".Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты.Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей. Он отметил, что Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада. И добавил, что в стране уже иссякли ресурсы вооружения и военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияЛавров раскрыл суть секретной части "победного плана" ЗеленскогоКак в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского

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владимир зеленский, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, переговоры, украина, россия, новости