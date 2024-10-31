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Новости СВО: более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Новости СВО: более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки
Новости СВО: более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Новости СВО: более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки
Российские военные за сутки уничтожили еще 2230 украинских боевиков, поразили военные склады противника, вражескую технику и вооружения. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T13:01
2024-10-31T13:01
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 2230 украинских боевиков, поразили военные склады противника, вражескую технику и вооружения. Об этом в четверг сообщает Минобороны России.Подразделениями группировки "Север" ликвидированы 55 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Группа "Запад" улучшила тактическое положение, отразила шесть контратак. Противник потерял до 610 человек, танк, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, польскую самоходную артустановку Krab и самоходную артустановку "Гвоздика", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", американские орудие М119 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также две станции РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили контратаку, уничтожили 810 боевиков, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Казак", девять автомобилей, гаубицу М777 и два орудия М119, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, израильский радиолокационный комплекс ieMHR, станцию РЭБ "Анклав-Н" и три склада боеприпасов.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи, отразили 11 контратак. Противник потерял 565 солдат, пять боевых бронированных машины, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", три орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.Группировкой войск "Днепр" разбиты до 90 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку, уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, французскую самоходную артустановку Caesar, и, как сообщалось ранее, освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиковВ Киеве повреждено здание Генштаба ВСУАрмия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Новости СВО: более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки

Потери ВСУ за сутки превысили 2000 военных - Минобороны

13:01 31.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 2230 украинских боевиков, поразили военные склады противника, вражескую технику и вооружения. Об этом в четверг сообщает Минобороны России.
Подразделениями группировки "Север" ликвидированы 55 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Группа "Запад" улучшила тактическое положение, отразила шесть контратак. Противник потерял до 610 человек, танк, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, польскую самоходную артустановку Krab и самоходную артустановку "Гвоздика", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", американские орудие М119 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также две станции РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили контратаку, уничтожили 810 боевиков, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Казак", девять автомобилей, гаубицу М777 и два орудия М119, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, израильский радиолокационный комплекс ieMHR, станцию РЭБ "Анклав-Н" и три склада боеприпасов.
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи, отразили 11 контратак. Противник потерял 565 солдат, пять боевых бронированных машины, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", три орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.
Группировкой войск "Днепр" разбиты до 90 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки "Восток" отразили контратаку, уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, французскую самоходную артустановку Caesar, и, как сообщалось ранее, освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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