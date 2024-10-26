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Корреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Династии Крыма
https://crimea.ria.ru/20241026/korrespondent-ria-novosti-krym-vyshel-v-final-vserossiyskogo-konkursa-1141370286.html
Корреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса
Корреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Корреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса
Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко стала финалистом всероссийского конкурса "Семья и будущее России", который организован фондом Андрея Первозванного... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T16:32
2024-10-26T16:32
династии крыма
риа новости крым
конкурс
год семьи в россии
россия
общество
сми
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко стала финалистом всероссийского конкурса "Семья и будущее России", который организован фондом Андрея Первозванного и проходит уже в 11 раз в Москве.На конкурс были заявлены более 600 проектов средств массовой информации со всей России. Сайт РИА Новости Крым участвовал в нем впервые и представил проект "Династии Крыма"."Когда президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи для популяризации госполитики в сфере защиты семьи, мы не могли остаться в стороне и создали проект, который назвали "Династии Крыма", - рассказала Анна Карпенко финалистам конкурса.Проект запущен в начале года. С тех пор на сайте вышло уже более 20 публикаций с уникальными историями династий, которые прославили Крым, внесли значительный вклад в его развитие, и при этом стали примером крепкой, дружной семьи.Анна Карпенко представила на конкурс три публикации об уникальных семьях из Керчи: династиях судостроителей, медиков и спортсменов.Идею проекта высоко оценили организаторы конкурса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсеКот Мостик ведет лучший Telegram-канал в странеЖурналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
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риа новости крым, конкурс, год семьи в россии, россия, общество, сми, крым, новости крыма
Корреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса

Корреспондент РИА Новости Крым в финале всероссийского конкурса "Семья и будущее России"

16:32 26.10.2024
 
© РИА Новости КрымКорреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко в финале всероссийского конкурса
Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко в финале всероссийского конкурса - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко стала финалистом всероссийского конкурса "Семья и будущее России", который организован фондом Андрея Первозванного и проходит уже в 11 раз в Москве.
На конкурс были заявлены более 600 проектов средств массовой информации со всей России. Сайт РИА Новости Крым участвовал в нем впервые и представил проект "Династии Крыма".
"Когда президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи для популяризации госполитики в сфере защиты семьи, мы не могли остаться в стороне и создали проект, который назвали "Династии Крыма", - рассказала Анна Карпенко финалистам конкурса.
Проект запущен в начале года. С тех пор на сайте вышло уже более 20 публикаций с уникальными историями династий, которые прославили Крым, внесли значительный вклад в его развитие, и при этом стали примером крепкой, дружной семьи.
Анна Карпенко представила на конкурс три публикации об уникальных семьях из Керчи: династиях судостроителей, медиков и спортсменов.
Идею проекта высоко оценили организаторы конкурса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Династии КрымаРИА Новости КрымКонкурсГод семьи в РоссииРоссияОбществоСМИКрымНовости Крыма
 
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