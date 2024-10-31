https://crimea.ria.ru/20241031/silachi-iz-kryma-stali-rekordsmenami-knigi-rekordov-rossii-1141497295.html

Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России

Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России

Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Об этом в... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T11:00

2024-10-31T11:00

2024-10-31T11:00

сергей аксенов

спорт

рекорды

книга рекордов россии

джамшит исматиллаев

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141497134_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92cc39d07fa92e578d9eed23a1b5b148.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы региона, спортсмены установили парный рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в нашей стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Еще двое крымчан - Егор Сороколетов из Керчи и Константин Колдунов из Симферополя - вошли в десятку призеров."Желаю организаторам турнира Андрею Валерьевичу Шаркову и Михаилу Вадимовичу Паллеру и всем членам крымской команды новых побед, успехов и достижений в отстаивании чести республики на всероссийских соревнованиях и турнирах и продвижении России на международных состязаниях", - написал глава Крыма.Крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев из Судака и Егор Сорокалетов из Керчи ранее поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизмуКарякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в КрымуСпортсмены из Севастополя стали чемпионами мира по спортивному туризму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, спорт, рекорды, книга рекордов россии, джамшит исматиллаев, крым, новости крыма