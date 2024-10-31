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Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Об этом в... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T11:00
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сергей аксенов
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джамшит исматиллаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы региона, спортсмены установили парный рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в нашей стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Еще двое крымчан - Егор Сороколетов из Керчи и Константин Колдунов из Симферополя - вошли в десятку призеров."Желаю организаторам турнира Андрею Валерьевичу Шаркову и Михаилу Вадимовичу Паллеру и всем членам крымской команды новых побед, успехов и достижений в отстаивании чести республики на всероссийских соревнованиях и турнирах и продвижении России на международных состязаниях", - написал глава Крыма.Крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев из Судака и Егор Сорокалетов из Керчи ранее поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизмуКарякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в КрымуСпортсмены из Севастополя стали чемпионами мира по спортивному туризму
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сергей аксенов, спорт, рекорды, книга рекордов россии, джамшит исматиллаев, крым, новости крыма
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России

Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России - Аксенов

11:00 31.10.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымские силачи стали рекордсменами Книги рекордов России. Глава РК Сергей Аксенов (по центру)
Крымские силачи стали рекордсменами Книги рекордов России. Глава РК Сергей Аксенов (по центру)
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Наши силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Бахранович Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Анатольевич Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, спортсмены установили парный рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в нашей стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Еще двое крымчан - Егор Сороколетов из Керчи и Константин Колдунов из Симферополя - вошли в десятку призеров.
"Желаю организаторам турнира Андрею Валерьевичу Шаркову и Михаилу Вадимовичу Паллеру и всем членам крымской команды новых побед, успехов и достижений в отстаивании чести республики на всероссийских соревнованиях и турнирах и продвижении России на международных состязаниях", - написал глава Крыма.
Крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев из Судака и Егор Сорокалетов из Керчи ранее поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.
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Спортсмены из Севастополя стали чемпионами мира по спортивному туризму
 
Сергей АксеновСпортРекордыКнига рекордов РоссииДжамшит ИсматиллаевКрымНовости Крыма
 
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