https://crimea.ria.ru/20241031/silachi-iz-kryma-stali-rekordsmenami-knigi-rekordov-rossii-1141497295.html
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Об этом в... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T11:00
2024-10-31T11:00
2024-10-31T11:00
сергей аксенов
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джамшит исматиллаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы региона, спортсмены установили парный рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в нашей стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Еще двое крымчан - Егор Сороколетов из Керчи и Константин Колдунов из Симферополя - вошли в десятку призеров."Желаю организаторам турнира Андрею Валерьевичу Шаркову и Михаилу Вадимовичу Паллеру и всем членам крымской команды новых побед, успехов и достижений в отстаивании чести республики на всероссийских соревнованиях и турнирах и продвижении России на международных состязаниях", - написал глава Крыма.Крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев из Судака и Егор Сорокалетов из Керчи ранее поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизмуКарякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в КрымуСпортсмены из Севастополя стали чемпионами мира по спортивному туризму
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сергей аксенов, спорт, рекорды, книга рекордов россии, джамшит исматиллаев, крым, новости крыма
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России
Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Наши силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Бахранович Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Анатольевич Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, спортсмены установили парный рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в нашей стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Еще двое крымчан - Егор Сороколетов из Керчи и Константин Колдунов из Симферополя - вошли в десятку призеров.
"Желаю организаторам турнира Андрею Валерьевичу Шаркову и Михаилу Вадимовичу Паллеру и всем членам крымской команды новых побед, успехов и достижений в отстаивании чести республики на всероссийских соревнованиях и турнирах и продвижении России на международных состязаниях", - написал глава Крыма.
Крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев из Судака и Егор Сорокалетов из Керчи ранее поставили рекорд России,
протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.
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