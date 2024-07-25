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В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов
В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов
С начала специальной военной операции крымский сафари-парк в Белогорском районе поселил у себя более 200 животных, которых удалось эвакуировать из новых... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T19:19
2024-07-25T19:19
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новые регионы россии
херсонская область
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая, Алексей Гончаров. С начала специальной военной операции крымский сафари-парк в Белогорском районе поселил у себя более 200 животных, которых удалось эвакуировать из новых регионов. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор парка Олег Зубков."С начала СВО мы совершили 10 поездок в новые регионы, по их результатам у нас живут и размножаются более 200 животных. Это львы и медведи из Донецка, волки, белые тигры, много копытных, это вся коллекция со станции юных натуралистов в Новой Каховке и зооуголка острова Малый Потемкин (Херсонской области – ред.), в частности, еноты", - рассказал предприниматель.По его словам, все привезенные животные хорошо адаптировались к новому месту обитания и приносят потомство. В их числе спасенная из Херсонской области ослица Даша, которая родила малыша, еноты, львицы из Донецка, а также белые тигры.Он добавил, что на днях из Крыма в заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области привезли очередную партию животных. В их числе антилопы Канна, овцы лойской породы, овцы святого Якова с четырьмя рогами, лемуры, носухи и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым помогает выживать зоопаркам из новых регионовВ сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорийМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"
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новости, новости крыма, олег зубков, животные, новые регионы россии, херсонская область, крым, зоопарк
В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов

Зоопарк в Крыму поселил у себя более 200 животных из новых регионов с начала СВО

19:19 25.07.2024
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкДетеныши муфлона в вольере на территории сафари-парка "Тайган" в Крыму
Детеныши муфлона в вольере на территории сафари-парка Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая, Алексей Гончаров. С начала специальной военной операции крымский сафари-парк в Белогорском районе поселил у себя более 200 животных, которых удалось эвакуировать из новых регионов. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор парка Олег Зубков.
"С начала СВО мы совершили 10 поездок в новые регионы, по их результатам у нас живут и размножаются более 200 животных. Это львы и медведи из Донецка, волки, белые тигры, много копытных, это вся коллекция со станции юных натуралистов в Новой Каховке и зооуголка острова Малый Потемкин (Херсонской области – ред.), в частности, еноты", - рассказал предприниматель.
По его словам, все привезенные животные хорошо адаптировались к новому месту обитания и приносят потомство. В их числе спасенная из Херсонской области ослица Даша, которая родила малыша, еноты, львицы из Донецка, а также белые тигры.
"У одной львицы – двое детенышей, у другой – трое. Все в порядке, кормят сами. Белые тигры тоже принесли потомство – у них родились четыре белых тигренка", - уточнил Зубков.
Он добавил, что на днях из Крыма в заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области привезли очередную партию животных. В их числе антилопы Канна, овцы лойской породы, овцы святого Якова с четырьмя рогами, лемуры, носухи и другие.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиНовости КрымаОлег ЗубковЖивотныеНовые регионы РоссииХерсонская областьКрымЗоопарк
 
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