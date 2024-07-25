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В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов

В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов - РИА Новости Крым, 25.07.2024

В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов

С начала специальной военной операции крымский сафари-парк в Белогорском районе поселил у себя более 200 животных, которых удалось эвакуировать из новых... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T19:19

2024-07-25T19:19

2024-07-25T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая, Алексей Гончаров. С начала специальной военной операции крымский сафари-парк в Белогорском районе поселил у себя более 200 животных, которых удалось эвакуировать из новых регионов. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор парка Олег Зубков."С начала СВО мы совершили 10 поездок в новые регионы, по их результатам у нас живут и размножаются более 200 животных. Это львы и медведи из Донецка, волки, белые тигры, много копытных, это вся коллекция со станции юных натуралистов в Новой Каховке и зооуголка острова Малый Потемкин (Херсонской области – ред.), в частности, еноты", - рассказал предприниматель.По его словам, все привезенные животные хорошо адаптировались к новому месту обитания и приносят потомство. В их числе спасенная из Херсонской области ослица Даша, которая родила малыша, еноты, львицы из Донецка, а также белые тигры.Он добавил, что на днях из Крыма в заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области привезли очередную партию животных. В их числе антилопы Канна, овцы лойской породы, овцы святого Якова с четырьмя рогами, лемуры, носухи и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым помогает выживать зоопаркам из новых регионовВ сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорийМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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