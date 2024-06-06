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В сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорий - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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В сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорий
В сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорий - РИА Новости Крым, 06.06.2024
В сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорий
В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма поселились зебры с новых территорий. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка Олег Зубков. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T11:35
2024-06-06T11:35
эксклюзивы риа новости крым
олег зубков
парк львов "тайган"
животные
новые регионы россии
крым
белогорский район
зоопарк
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма поселились зебры с новых территорий. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка Олег Зубков.Он объяснил, что парк продолжает работу по обмену животными с зоопарками и зооучреждениями на присоединенных территориях России в рамках договора о сотрудничестве и взаимопомощи. Совершено уже 10 поездок.По словам Зубкова, крымский парк львов остается главной "скорой зоологической помощью" для всех зоопарков на новых территориях, поэтому они и дальше будут продолжать эту работу."Если нужна помощь, к нам обращаются, мы тут же выезжаем. Либо везем гуманитарную помощь, либо оттуда везем животных, которые не могут там находиться в силу каких-то обстоятельств. Либо дополняем существующие коллекции в этих зоопарках", - уточнил директор крымского сафари-парка "Тайган".Весной в Крым с новых территорий удалось вывезти около двухсот животных – зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовУ перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышей
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олег зубков, парк львов "тайган", животные, новые регионы россии, крым, белогорский район, зоопарк, новости крыма
В сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорий

Зебры с новых территорий поселились в сафари-парке в Крыму

11:35 06.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма поселились зебры с новых территорий. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка Олег Зубков.
Он объяснил, что парк продолжает работу по обмену животными с зоопарками и зооучреждениями на присоединенных территориях России в рамках договора о сотрудничестве и взаимопомощи. Совершено уже 10 поездок.

"С нашей стороны мы отвезли 11 видов разных животных, в том числе краснокнижные виды. Получили зебр. Они удачно прошли карантин и сейчас живут в парке львов "Тайган", – рассказал директор сафари-парка.

По словам Зубкова, крымский парк львов остается главной "скорой зоологической помощью" для всех зоопарков на новых территориях, поэтому они и дальше будут продолжать эту работу.
"Если нужна помощь, к нам обращаются, мы тут же выезжаем. Либо везем гуманитарную помощь, либо оттуда везем животных, которые не могут там находиться в силу каких-то обстоятельств. Либо дополняем существующие коллекции в этих зоопарках", - уточнил директор крымского сафари-парка "Тайган".
Весной в Крым с новых территорий удалось вывезти около двухсот животных – зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении.
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