https://crimea.ria.ru/20240606/v-safari-parke-v-krymu-poselilis-zebry-s-novykh-territoriy-1137900843.html

В сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорий

В сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорий - РИА Новости Крым, 06.06.2024

В сафари-парке в Крыму поселились зебры с новых территорий

В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма поселились зебры с новых территорий. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка Олег Зубков. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T11:35

2024-06-06T11:35

2024-06-06T11:35

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олег зубков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма поселились зебры с новых территорий. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка Олег Зубков.Он объяснил, что парк продолжает работу по обмену животными с зоопарками и зооучреждениями на присоединенных территориях России в рамках договора о сотрудничестве и взаимопомощи. Совершено уже 10 поездок.По словам Зубкова, крымский парк львов остается главной "скорой зоологической помощью" для всех зоопарков на новых территориях, поэтому они и дальше будут продолжать эту работу."Если нужна помощь, к нам обращаются, мы тут же выезжаем. Либо везем гуманитарную помощь, либо оттуда везем животных, которые не могут там находиться в силу каких-то обстоятельств. Либо дополняем существующие коллекции в этих зоопарках", - уточнил директор крымского сафари-парка "Тайган".Весной в Крым с новых территорий удалось вывезти около двухсот животных – зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовУ перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышей

https://crimea.ria.ru/20240530/mesto-vstrechi-kontinentov-kak-zhivet-zapovednik-askaniya-nova-1137709615.html

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