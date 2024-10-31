https://crimea.ria.ru/20241031/rozhenitsy-v-trudnoy-situatsii-mogut-priyti-v-krymskiy-dom-dlya-mamy-1141508703.html

Роженицы в трудной ситуации могут прийти в "Крымский дом для мамы"

Роженицы в трудной ситуации могут прийти в "Крымский дом для мамы" - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Роженицы в трудной ситуации могут прийти в "Крымский дом для мамы"

Беременные женщины в трудной ситуации могут обратиться в "Крымский дом для мамы", где их с ребенком обеспечат всем необходимым. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T20:12

2024-10-31T20:12

2024-10-31T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Беременные женщины в трудной ситуации могут обратиться в "Крымский дом для мамы", где их с ребенком обеспечат всем необходимым. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.Женщины, которые решаются на аборт, должны знать, что есть такие виды поддержки, что она не одна в этой ситуации, подчеркнула Анна Рыжкова.Специалисты детского хосписа работают с семьями, в которых есть тяжело больные дети. Родителям нужно дать уверенность в том, что они могут позволить себе второго ребенка, что он может родиться здоровым. В тех случаях, когда мама во время беременности узнает о тяжелых патологиях плода, в работу также включаются психологи детского хосписа."Эта история касается и меня лично, - поделилась Анна. - Меня мама родила в 42 года, и это была первая беременность. Ей говорили о том, что в таком возрасте есть очень большие риски развития различных заболеваний, в особенности это синдром Дауна. Но для мамы это не стало преградой, и я ей очень благодарна за то, что она сохранила мне жизнь".Ранее в Минздраве РФ приняли новые рекомендации для акушеров-гинекологов. Согласно инструкциям, женщине, обратившейся за направлением на аборт, будет предоставлена возможность послушать сердцебиение своего ребенка.С начала года крымские медики отговорили от прерывания беременности 368 женщин, сообщила ранее министр труда и социальной политики Елена Романовская. Это 28% от всех женщин, которые обратились в учреждения здравоохранения за этой услугой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет абортов в России: мнение ПутинаВ Крыму растет рождаемость и число многодетных семейКриминальных абортов не станет больше: врачи о решении частных клиник

https://crimea.ria.ru/20241031/kakie-zhenschiny-v-krymu-chasche-vsego-reshayutsya-na-abort-1141508329.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, рождаемость, общество, крым, новости крыма, анна рыжкова, материнство, охрана материнства и детства