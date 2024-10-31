https://crimea.ria.ru/20241031/subsidirovanie-nayma---kto-poluchaet-kompensatsiyu-v-krymu-1141503483.html
Субсидирование найма - кто получает компенсацию в Крыму
Субсидирование найма - кто получает компенсацию в Крыму - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Субсидирование найма - кто получает компенсацию в Крыму
40 работодателей в Крыму получили компенсации за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма, сообщает региональное отделение Соцфонда... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T21:53
2024-10-31T21:53
2024-10-31T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 40 работодателей в Крыму получили компенсации за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма, сообщает региональное отделение Соцфонда России.Компенсации в виде частичной выплаты зарплаты молодым сотрудникам в возрасте до 30 лет, получают юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 января 2024 года, не имеющие штрафов, зарплатных и налоговых долгов, и трудоустроившие беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, участников СВО, а теперь еще и инвалидов."По новым правилам субсидия выплачивается и за наем людей с инвалидностью. Если работодателем выступает предприниматель, который сам относится к категории инвалидов, размер субсидии составит шесть минимальных размеров оплаты труда", - цитирует пресс-служба управляющего крымским отделением Ивана Рябоконь.Субсидия на каждого трудоустроенного работника равна размеру МРОТ с учетом районного коэффициента плюс сумма страховых взносов. Первый платеж поступает через месяц, второй — через три, третий — через полгода после трудоустройства. Для участия в программе специалистов следует подбирать с помощью службы занятости, а затем писать заявление в Соцфонд через личный кабинет страхователя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условияЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличаетсяВ Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслуг
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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отделение социального фонда россии по республике крым, крым, работа, трудовые мигранты, трудоустройство в крыму, новости крыма, иван рябоконь
Субсидирование найма - кто получает компенсацию в Крыму
Работодатели Крыма получают компенсации по программе субсидированного найма
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 40 работодателей в Крыму получили компенсации за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма, сообщает региональное отделение Соцфонда России.
"С начала года Отделение Соцфонда России по Республике Крым перечислило более 5,9 миллиона рублей предприятиям региона за трудоустройство новых сотрудников. Субсидии получили 40 крымских работодателей, которые приняли на работу 86 человек", - сказано в сообщении.
Компенсации в виде частичной выплаты зарплаты молодым сотрудникам в возрасте до 30 лет, получают юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 января 2024 года, не имеющие штрафов, зарплатных и налоговых долгов, и трудоустроившие беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, участников СВО, а теперь еще и инвалидов.
"По новым правилам субсидия выплачивается и за наем людей с инвалидностью. Если работодателем выступает предприниматель, который сам относится к категории инвалидов, размер субсидии составит шесть минимальных размеров оплаты труда", - цитирует пресс-служба управляющего крымским отделением Ивана Рябоконь.
Субсидия на каждого трудоустроенного работника равна размеру МРОТ с учетом районного коэффициента плюс сумма страховых взносов. Первый платеж поступает через месяц, второй — через три, третий — через полгода после трудоустройства. Для участия в программе специалистов следует подбирать с помощью службы занятости, а затем писать заявление в Соцфонд через личный кабинет страхователя.
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