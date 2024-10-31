https://crimea.ria.ru/20241031/subsidirovanie-nayma---kto-poluchaet-kompensatsiyu-v-krymu-1141503483.html

Субсидирование найма - кто получает компенсацию в Крыму

Субсидирование найма - кто получает компенсацию в Крыму - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Субсидирование найма - кто получает компенсацию в Крыму

40 работодателей в Крыму получили компенсации за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма, сообщает региональное отделение Соцфонда... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T21:53

2024-10-31T21:53

2024-10-31T21:53

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иван рябоконь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 40 работодателей в Крыму получили компенсации за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма, сообщает региональное отделение Соцфонда России.Компенсации в виде частичной выплаты зарплаты молодым сотрудникам в возрасте до 30 лет, получают юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 января 2024 года, не имеющие штрафов, зарплатных и налоговых долгов, и трудоустроившие беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, участников СВО, а теперь еще и инвалидов."По новым правилам субсидия выплачивается и за наем людей с инвалидностью. Если работодателем выступает предприниматель, который сам относится к категории инвалидов, размер субсидии составит шесть минимальных размеров оплаты труда", - цитирует пресс-служба управляющего крымским отделением Ивана Рябоконь.Субсидия на каждого трудоустроенного работника равна размеру МРОТ с учетом районного коэффициента плюс сумма страховых взносов. Первый платеж поступает через месяц, второй — через три, третий — через полгода после трудоустройства. Для участия в программе специалистов следует подбирать с помощью службы занятости, а затем писать заявление в Соцфонд через личный кабинет страхователя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условияЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличаетсяВ Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслуг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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