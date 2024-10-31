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Главное за день: 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Главное за день: 31 октября
Главное за день: 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Главное за день: 31 октября
В Черкесске из-за взрыва газа погибли пять человек. В Бердянске трое получили ранения в результате обстрела ВСУ. Российские войска освободили населенный пункт... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T22:14
2024-10-31T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Черкесске из-за взрыва газа погибли пять человек. В Бердянске трое получили ранения в результате обстрела ВСУ. Российские войска освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР. Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке. ВСК России произвели успешный запуск ракеты с военным спутником. Житель Краснодарского края держал в частном доме тигрицу, а в Ростове сотрудники МВД нашли львенка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в ЧеркесскеВ Черкесске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме. Произошло обрушение верхних этажей здания, в результате чего пять человек погибли, 11 пострадали, сообщили в республиканском главке МЧС.52 жильца были эвакуированы. Из-за случившегося в регионе ввели режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Массированный обстрел БердянскаВ результате атаки ВСУ на Бердянский порт три человека ранены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В четверг утром Бердянский порт в Запорожской области был атакован вражескими беспилотниками-камикадзе. Людей призвали соблюдать меры безопасности в связи с обстрелами.Освобождение Ясной поляныВоеннослужащие подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.Землетрясения в Бурятии и на КамчаткеЗемлетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Камчатки, сообщили в управлении МЧС России по краю. Эпицентр обнаружили в акватории Тихого океана в 128 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал в Бурятии. По информации республиканского главка МЧС, в населенных пунктах толчки не ощущались.Запуск ракеты ВКСВоздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома "Плесецк", сообщило Минобороны России.В военном ведомстве уточнили, что пуск ракеты произведен в четверг, 31 октября, в 10 часов 51 минуту по московскому времени, в интересах Минобороны России.Хищники на Кубани и в РостовеУ жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую мужчина содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного, сообщили в прокуратуре региона. Как выяснилось в ходе проверки, хищник жил там уже несколько лет.На хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону сотрудники МВД обнаружили двухмесячного львенка и доставили его в ростовский зоопарк, сообщили в пресс-службе зоопарка. Малыша поместили на карантин.
https://crimea.ria.ru/20241031/tri-bespilotnika-atakovali-promyshlennye-predpriyatiya-v-ufe---vlasti-1141519867.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
главное за день, новости, общество
Главное за день: 31 октября

Главные события и заявления четверга, 31 октября

22:14 31.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Черкесске из-за взрыва газа погибли пять человек. В Бердянске трое получили ранения в результате обстрела ВСУ. Российские войска освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР. Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке. ВСК России произвели успешный запуск ракеты с военным спутником. Житель Краснодарского края держал в частном доме тигрицу, а в Ростове сотрудники МВД нашли львенка.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Взрыв в Черкесске

В Черкесске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме. Произошло обрушение верхних этажей здания, в результате чего пять человек погибли, 11 пострадали, сообщили в республиканском главке МЧС.
52 жильца были эвакуированы. Из-за случившегося в регионе ввели режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
20:15
Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе - власти

Массированный обстрел Бердянска

В результате атаки ВСУ на Бердянский порт три человека ранены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В четверг утром Бердянский порт в Запорожской области был атакован вражескими беспилотниками-камикадзе. Людей призвали соблюдать меры безопасности в связи с обстрелами.
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
20:03
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя

Освобождение Ясной поляны

Военнослужащие подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Памятник советскому солдату-освободителю (памятник Алёша) в болгарском городе Пловдив - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
19:37
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник

Землетрясения в Бурятии и на Камчатке

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Камчатки, сообщили в управлении МЧС России по краю. Эпицентр обнаружили в акватории Тихого океана в 128 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.
Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал в Бурятии. По информации республиканского главка МЧС, в населенных пунктах толчки не ощущались.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
18:37
Законный майнинг и переводы без комиссий: что ждет россиян в ноябре

Запуск ракеты ВКС

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником с космодрома "Плесецк", сообщило Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что пуск ракеты произведен в четверг, 31 октября, в 10 часов 51 минуту по московскому времени, в интересах Минобороны России.
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12:55
Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада

Хищники на Кубани и в Ростове

У жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую мужчина содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного, сообщили в прокуратуре региона. Как выяснилось в ходе проверки, хищник жил там уже несколько лет.
На хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону сотрудники МВД обнаружили двухмесячного львенка и доставили его в ростовский зоопарк, сообщили в пресс-службе зоопарка. Малыша поместили на карантин.
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
14:35
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Заголовок открываемого материала
23:09На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды
22:51Главные новости Крыма: 31 октября
22:41Над Крымом и четырьмя регионами России силы ПВО сбили 41 беспилотник
22:14Главное за день: 31 октября
21:53Субсидирование найма - кто получает компенсацию в Крыму
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21:05Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится
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