https://crimea.ria.ru/20241031/narod-bolgarii-ne-dast-snesti-pamyatnik-alesha--obschestvennik-1141512559.html

Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник

Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник

Жители Болгарии не позволят демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве и непременно защитят его. Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T19:37

2024-10-31T19:37

2024-10-31T19:37

болгария

память

великая отечественная война

общество

политика

крым

симферополь

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жители Болгарии не позволят демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве и непременно защитят его. Такое мнение высказала председатель Форума "Россия-Болгария", профессор, член Ассоциации "Друзья Крыма" Светлана Шаренкова на прошедшем в Симферополе круглом столе "Россия – Болгария: диалог поколений".Общественник также заверила, что политику правящих элит Болгарии по отношению к России не поддерживает большинство населения страны. По ее словам, проведенный социологический опрос, показавший, что более 65% болгар выступают за дружеские связи с Россией, "очень сильно испугал Брюссель".Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.Ситуация вокруг монумента обострилась в начале этого года. Демократическая партия призвала горсовет одобрить перенос монумента в Музей социалистического искусства. Снести памятник советскому не дали местные жители Пловдива, ветераны войны, а также представители ряда политических партий.Мэр Пловдива Констадин Димитров под напором протеста принял решение временно снять вопрос о переносе монумента с повестки городского совета и вынести его на референдум. Его дата пока не определена.С 31 октября по 4 ноября в Крыму проходит X международный фестиваль "Болгарские встречи", посвященный 30-летию основания Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского. В мероприятиях участвуют представители Болгарии и Молдавии, среди которых активисты Ассоциации "Друзья Крыма", политические деятели, ученые, культурные активисты, общественники и журналисты. В рамках фестиваля в Симферополе и Севастополе состоятся круглые столы, научно-практическая конференция о связях России и Болгарии, выставки и концерты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политологБольшинство болгар считают Крым российским – профессор из БолгарииПрезидент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, память, великая отечественная война, общество, политика, крым, симферополь, история