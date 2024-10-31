Рейтинг@Mail.ru
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241031/narod-bolgarii-ne-dast-snesti-pamyatnik-alesha--obschestvennik-1141512559.html
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник
Жители Болгарии не позволят демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве и непременно защитят его. Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T19:37
2024-10-31T19:37
болгария
память
великая отечественная война
общество
политика
крым
симферополь
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111398/53/1113985362_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_84d6cfc71140c5957d347b9ff00bcd04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жители Болгарии не позволят демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве и непременно защитят его. Такое мнение высказала председатель Форума "Россия-Болгария", профессор, член Ассоциации "Друзья Крыма" Светлана Шаренкова на прошедшем в Симферополе круглом столе "Россия – Болгария: диалог поколений".Общественник также заверила, что политику правящих элит Болгарии по отношению к России не поддерживает большинство населения страны. По ее словам, проведенный социологический опрос, показавший, что более 65% болгар выступают за дружеские связи с Россией, "очень сильно испугал Брюссель".Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.Ситуация вокруг монумента обострилась в начале этого года. Демократическая партия призвала горсовет одобрить перенос монумента в Музей социалистического искусства. Снести памятник советскому не дали местные жители Пловдива, ветераны войны, а также представители ряда политических партий.Мэр Пловдива Констадин Димитров под напором протеста принял решение временно снять вопрос о переносе монумента с повестки городского совета и вынести его на референдум. Его дата пока не определена.С 31 октября по 4 ноября в Крыму проходит X международный фестиваль "Болгарские встречи", посвященный 30-летию основания Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского. В мероприятиях участвуют представители Болгарии и Молдавии, среди которых активисты Ассоциации "Друзья Крыма", политические деятели, ученые, культурные активисты, общественники и журналисты. В рамках фестиваля в Симферополе и Севастополе состоятся круглые столы, научно-практическая конференция о связях России и Болгарии, выставки и концерты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политологБольшинство болгар считают Крым российским – профессор из БолгарииПрезидент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"
болгария
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111398/53/1113985362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f7f792ada79cd77a4f38c4c4d86ab7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
болгария, память, великая отечественная война, общество, политика, крым, симферополь, история
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник

Болгары защитят от сноса памятник советскому солдату "Алеша" – общественник

19:37 31.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник советскому солдату-освободителю (памятник "Алёша") в болгарском городе Пловдив
Памятник советскому солдату-освободителю (памятник Алёша) в болгарском городе Пловдив - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жители Болгарии не позволят демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве и непременно защитят его. Такое мнение высказала председатель Форума "Россия-Болгария", профессор, член Ассоциации "Друзья Крыма" Светлана Шаренкова на прошедшем в Симферополе круглом столе "Россия – Болгария: диалог поколений".
"Памятник пытались снести, но народ его отстоял. Мэр был вынужден заявить, что после референдума он будет думать, что делать с "Алешей". Уверена, что если референдум и будет, не менее 80 процентов выступят за то, чтобы "Алеша" стоял. И он будет стоять, я уверена", - сказала Шаренкова.
Общественник также заверила, что политику правящих элит Болгарии по отношению к России не поддерживает большинство населения страны. По ее словам, проведенный социологический опрос, показавший, что более 65% болгар выступают за дружеские связи с Россией, "очень сильно испугал Брюссель".
"Нас пытаются разделить: сначала поставили визы, потом запретили прямые рейсы в Россию. Но все равно этот общий дух, общая история наших народов, пролитая кровь российских солдат за нашу суверенность и свободу не может нас разделить", - добавила Шаренкова.
Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
Ситуация вокруг монумента обострилась в начале этого года. Демократическая партия призвала горсовет одобрить перенос монумента в Музей социалистического искусства. Снести памятник советскому не дали местные жители Пловдива, ветераны войны, а также представители ряда политических партий.
Мэр Пловдива Констадин Димитров под напором протеста принял решение временно снять вопрос о переносе монумента с повестки городского совета и вынести его на референдум. Его дата пока не определена.
С 31 октября по 4 ноября в Крыму проходит X международный фестиваль "Болгарские встречи", посвященный 30-летию основания Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского. В мероприятиях участвуют представители Болгарии и Молдавии, среди которых активисты Ассоциации "Друзья Крыма", политические деятели, ученые, культурные активисты, общественники и журналисты. В рамках фестиваля в Симферополе и Севастополе состоятся круглые столы, научно-практическая конференция о связях России и Болгарии, выставки и концерты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог
Большинство болгар считают Крым российским – профессор из Болгарии
Президент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"
 
БолгарияПамятьВеликая Отечественная войнаОбществоПолитикаКрымСимферопольИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
19:37Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник
19:32В Крыму автобус насмерть сбил пешехода
19:27Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО
19:19Хорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы
18:37Законный майнинг и переводы без комиссий: что ждет россиян в ноябре
18:30Крупнейшая DDoS-атака на Генбанк - что известно
18:09В Крыму пособники СБУ получили сроки за покушение на убийство
17:56В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД
17:45Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек
17:31В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор
17:22Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
17:06Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
16:44В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана
16:29Как атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий
16:02Крымский мост сейчас: очередь удвоилась
15:48Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного водителя
15:36Крымчанам рассказали, что важно знать при открытии бизнеса
15:34Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену
15:17"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт
Лента новостейМолния