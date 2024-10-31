https://crimea.ria.ru/20241031/narod-bolgarii-ne-dast-snesti-pamyatnik-alesha--obschestvennik-1141512559.html
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник
Жители Болгарии не позволят демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве и непременно защитят его. Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T19:37
2024-10-31T19:37
2024-10-31T19:37
болгария
память
великая отечественная война
общество
политика
крым
симферополь
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жители Болгарии не позволят демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве и непременно защитят его. Такое мнение высказала председатель Форума "Россия-Болгария", профессор, член Ассоциации "Друзья Крыма" Светлана Шаренкова на прошедшем в Симферополе круглом столе "Россия – Болгария: диалог поколений".Общественник также заверила, что политику правящих элит Болгарии по отношению к России не поддерживает большинство населения страны. По ее словам, проведенный социологический опрос, показавший, что более 65% болгар выступают за дружеские связи с Россией, "очень сильно испугал Брюссель".Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.Ситуация вокруг монумента обострилась в начале этого года. Демократическая партия призвала горсовет одобрить перенос монумента в Музей социалистического искусства. Снести памятник советскому не дали местные жители Пловдива, ветераны войны, а также представители ряда политических партий.Мэр Пловдива Констадин Димитров под напором протеста принял решение временно снять вопрос о переносе монумента с повестки городского совета и вынести его на референдум. Его дата пока не определена.С 31 октября по 4 ноября в Крыму проходит X международный фестиваль "Болгарские встречи", посвященный 30-летию основания Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского. В мероприятиях участвуют представители Болгарии и Молдавии, среди которых активисты Ассоциации "Друзья Крыма", политические деятели, ученые, культурные активисты, общественники и журналисты. В рамках фестиваля в Симферополе и Севастополе состоятся круглые столы, научно-практическая конференция о связях России и Болгарии, выставки и концерты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политологБольшинство болгар считают Крым российским – профессор из БолгарииПрезидент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"
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болгария, память, великая отечественная война, общество, политика, крым, симферополь, история
Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник
Болгары защитят от сноса памятник советскому солдату "Алеша" – общественник
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жители Болгарии не позволят демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве и непременно защитят его. Такое мнение высказала председатель Форума "Россия-Болгария", профессор, член Ассоциации "Друзья Крыма" Светлана Шаренкова на прошедшем в Симферополе круглом столе "Россия – Болгария: диалог поколений".
"Памятник пытались снести, но народ его отстоял. Мэр был вынужден заявить, что после референдума он будет думать, что делать с "Алешей". Уверена, что если референдум и будет, не менее 80 процентов выступят за то, чтобы "Алеша" стоял. И он будет стоять, я уверена", - сказала Шаренкова.
Общественник также заверила, что политику правящих элит Болгарии по отношению к России не поддерживает большинство населения страны. По ее словам, проведенный социологический опрос, показавший, что более 65% болгар выступают за дружеские связи с Россией, "очень сильно испугал Брюссель".
"Нас пытаются разделить: сначала поставили визы, потом запретили прямые рейсы в Россию. Но все равно этот общий дух, общая история наших народов, пролитая кровь российских солдат за нашу суверенность и свободу не может нас разделить", - добавила Шаренкова.
Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
Ситуация вокруг монумента обострилась в начале этого года. Демократическая партия призвала горсовет одобрить перенос монумента в Музей социалистического искусства. Снести памятник советскому не дали местные жители Пловдива, ветераны войны, а также представители ряда политических партий.
Мэр Пловдива Констадин Димитров под напором протеста принял решение временно снять вопрос о переносе монумента с повестки городского совета и вынести его на референдум. Его дата пока не определена.
С 31 октября по 4 ноября в Крыму проходит X международный фестиваль "Болгарские встречи", посвященный 30-летию основания Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского. В мероприятиях участвуют представители Болгарии и Молдавии, среди которых активисты Ассоциации "Друзья Крыма", политические деятели, ученые, культурные активисты, общественники и журналисты. В рамках фестиваля в Симферополе и Севастополе состоятся круглые столы, научно-практическая конференция о связях России и Болгарии, выставки и концерты.
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