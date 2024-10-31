https://crimea.ria.ru/20241031/voeval-muzhestvenno-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1141518442.html

Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО

Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с гвардии ефрейтором, Алексеем Куценком, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T19:27

2024-10-31T19:27

2024-10-31T19:27

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии ефрейтором, Алексеем Куценком, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, Алексей принял решение заключить контракт с Вооруженными силами РФ сразу после начала СВО.Алексей Куценок родился и вырос в Москве. После окончания средней школы был призван в армию, после окончания срочной службы остался служить по контракту. Выполнял боевые задачи на территории республик Северного Кавказа. После демобилизации Алексей Николаевич долгое время жил в Севастополе, был патриотом России и Севастополя, принимал активное участие в событиях Русской весны 2014 года, - написал губернатор.Накануне в Севастополе простились с двумя героями спецопераци – со старшим прапорщиком Андреем Россохой и гвардии рядовым Андреем Романюком. Оба погибли при выполнении боевых задач.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем спецоперации БражниковымВ Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской областиЗапомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, память, утраты, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма