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Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО
Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с гвардии ефрейтором, Алексеем Куценком, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T19:27
2024-10-31T19:27
герои сво
память
утраты
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии ефрейтором, Алексеем Куценком, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, Алексей принял решение заключить контракт с Вооруженными силами РФ сразу после начала СВО.Алексей Куценок родился и вырос в Москве. После окончания средней школы был призван в армию, после окончания срочной службы остался служить по контракту. Выполнял боевые задачи на территории республик Северного Кавказа. После демобилизации Алексей Николаевич долгое время жил в Севастополе, был патриотом России и Севастополя, принимал активное участие в событиях Русской весны 2014 года, - написал губернатор.Накануне в Севастополе простились с двумя героями спецопераци – со старшим прапорщиком Андреем Россохой и гвардии рядовым Андреем Романюком. Оба погибли при выполнении боевых задач.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем спецоперации БражниковымВ Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской областиЗапомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО
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РИА Новости Крым
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герои сво, память, утраты, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма
Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с погибшим на СВО гвардии ефрейтором Алексеем Куценком

19:27 31.10.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевАлексей Куценок
Алексей Куценок
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии ефрейтором, Алексеем Куценком, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, Алексей принял решение заключить контракт с Вооруженными силами РФ сразу после начала СВО.
"Воевал мужественно и умело, передавая молодым бойцам свой бесценный боевой опыт. Алексей Николаевич Куценок геройски погиб, освобождая территорию Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков", – написал Развожаев в своем ТГ-канале.
Алексей Куценок родился и вырос в Москве. После окончания средней школы был призван в армию, после окончания срочной службы остался служить по контракту. Выполнял боевые задачи на территории республик Северного Кавказа. После демобилизации Алексей Николаевич долгое время жил в Севастополе, был патриотом России и Севастополя, принимал активное участие в событиях Русской весны 2014 года, - написал губернатор.
Накануне в Севастополе простились с двумя героями спецопераци – со старшим прапорщиком Андреем Россохой и гвардии рядовым Андреем Романюком. Оба погибли при выполнении боевых задач.
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Герои СВОПамятьУтратыСевастопольМихаил РазвожаевКрымНовости Крыма
 
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