https://crimea.ria.ru/20241028/zapomnil-ego-dobrym-i-iskrennim-razvozhaev-soobschil-o-gibeli-geroya-svo-1141415295.html

Запомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО

Запомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Запомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО

Погиб боец батальона "Тигр" с позывным Педагог Валерий Миллер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T20:32

2024-10-28T20:32

2024-10-28T20:32

память

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Погиб боец батальона "Тигр" с позывным Педагог Валерий Миллер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Погибший герой СВО был родом с Дальнего Востока, но мечтал обосноваться в Севастополе, потому что влюбился в город-герой.Известно, что последние месяцы Валерий Миллер воевал на Курском направлении. Когда раненые товарищи, машину которых атаковал боевой дрон, запросили по рации эвакуацию, Валерий поехал к ним. Во время эвакуации группу накрыла противотанковая управляемая ракета. Погибли пятеро бойцов, в том числе и Педагог.На защиту Родины Валерий Миллер встал с первых дней спецоперации, уже имел несколько ранений. Награжден Орденом Мужества.И признался, что героя спецоперации, с которым встречался в этом году на Пасху, он запомнил его как очень доброго, искреннего человека.Также в понедельник в Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции – Сергеем Сенютичем и Юрием Чолакиди. Оба погибли при выполнении боевых задач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с двумя героями спецоперацииЗащищал мирных жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВОВ Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, михаил развожаев, севастополь, утраты, герои сво, новости сво, курская область