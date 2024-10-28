https://crimea.ria.ru/20241028/zapomnil-ego-dobrym-i-iskrennim-razvozhaev-soobschil-o-gibeli-geroya-svo-1141415295.html
Запомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО
Запомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Запомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО
Погиб боец батальона "Тигр" с позывным Педагог Валерий Миллер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T20:32
2024-10-28T20:32
2024-10-28T20:32
память
михаил развожаев
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герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Погиб боец батальона "Тигр" с позывным Педагог Валерий Миллер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Погибший герой СВО был родом с Дальнего Востока, но мечтал обосноваться в Севастополе, потому что влюбился в город-герой.Известно, что последние месяцы Валерий Миллер воевал на Курском направлении. Когда раненые товарищи, машину которых атаковал боевой дрон, запросили по рации эвакуацию, Валерий поехал к ним. Во время эвакуации группу накрыла противотанковая управляемая ракета. Погибли пятеро бойцов, в том числе и Педагог.На защиту Родины Валерий Миллер встал с первых дней спецоперации, уже имел несколько ранений. Награжден Орденом Мужества.И признался, что героя спецоперации, с которым встречался в этом году на Пасху, он запомнил его как очень доброго, искреннего человека.Также в понедельник в Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции – Сергеем Сенютичем и Юрием Чолакиди. Оба погибли при выполнении боевых задач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с двумя героями спецоперацииЗащищал мирных жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВОВ Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером
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память, михаил развожаев, севастополь, утраты, герои сво, новости сво, курская область
Запомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО
Погиб боец батальона "Тигр" Валерий Миллер – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Погиб боец батальона "Тигр" с позывным Педагог Валерий Миллер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Погибший герой СВО был родом с Дальнего Востока, но мечтал обосноваться в Севастополе, потому что влюбился в город-герой.
"Сегодня пришла грустная весть – погиб Валерий Викторович Миллер, боец батальона "Тигр" с позывным Педагог. Я однажды рассказывал об этом бойце. Он приезжал в Севастополь, когда получил письмо от ученицы нашей 42-й школы – его передала гуманитарная миссия Севастопольского благочиния. Педагог тогда приехал лично, чтобы поблагодарить девочку и передать ей знамя своего отряда. А затем отбыл обратно на фронт", – написал Развожаев.
Известно, что последние месяцы Валерий Миллер воевал на Курском направлении. Когда раненые товарищи, машину которых атаковал боевой дрон, запросили по рации эвакуацию, Валерий поехал к ним. Во время эвакуации группу накрыла противотанковая управляемая ракета. Погибли пятеро бойцов, в том числе и Педагог.
На защиту Родины Валерий Миллер встал с первых дней спецоперации, уже имел несколько ранений. Награжден Орденом Мужества.
"Он всегда был готов пожертвовать собой. Его знали все пожилые люди и дети во всех фронтовых селах, где стоял батальон. Он всех жалел, всем старался помочь, отдавал все, что мог. И точно так же он заботился о каждом в своем подразделении", – рассказал губернатор.
И признался, что героя спецоперации, с которым встречался в этом году на Пасху, он запомнил его как очень доброго, искреннего человека.
Также в понедельник в Севастополе простились
с гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции
– Сергеем Сенютичем и Юрием Чолакиди. Оба погибли при выполнении боевых задач.
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