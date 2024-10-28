https://crimea.ria.ru/20241028/vyruchal-tovarischey-v-boyu-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-mamontovym-1141406533.html

Выручал товарищей в бою: в Севастополе простились с героем СВО Мамонтовым

Выручал товарищей в бою: в Севастополе простились с героем СВО Мамонтовым - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Выручал товарищей в бою: в Севастополе простились с героем СВО Мамонтовым

В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T16:43

2024-10-28T16:43

2024-10-28T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, Владимир принял решение заключить контракт с Вооруженными силами РФ в 2023 году, и после подготовки его направили в зону проведения СВО. Владимир Мамонтов родился и вырос в Севастополе, учился в школе №45. Окончил юридическую академию, получил специальность юриста. Работал в различных севастопольских организациях, зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный сотрудник. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции – Сергеем Сенютичем и Юрием Чолакиди. Оба погибли при выполнении боевых задач.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Керчи простились с двумя героями спецоперацииЗащищал мирных жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВОВ Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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