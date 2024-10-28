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Выручал товарищей в бою: в Севастополе простились с героем СВО Мамонтовым
Выручал товарищей в бою: в Севастополе простились с героем СВО Мамонтовым - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Выручал товарищей в бою: в Севастополе простились с героем СВО Мамонтовым
В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T16:43
2024-10-28T16:43
2024-10-28T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, Владимир принял решение заключить контракт с Вооруженными силами РФ в 2023 году, и после подготовки его направили в зону проведения СВО. Владимир Мамонтов родился и вырос в Севастополе, учился в школе №45. Окончил юридическую академию, получил специальность юриста. Работал в различных севастопольских организациях, зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный сотрудник. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции – Сергеем Сенютичем и Юрием Чолакиди. Оба погибли при выполнении боевых задач.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Керчи простились с двумя героями спецоперацииЗащищал мирных жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВОВ Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, новости сво, герои сво, михаил развожаев, память, утраты
Выручал товарищей в бою: в Севастополе простились с героем СВО Мамонтовым
В Севастополе простились с погибшим на СВО гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, Владимир принял решение заключить контракт с Вооруженными силами РФ в 2023 году, и после подготовки его направили в зону проведения СВО.
"Он воевал умело, был решителен и отважен. Всегда был готов выручить товарищей в бою. За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе решения боевых задач, был награжден медалью "За отвагу", которую, к сожалению, ему так и не успели вручить. Он геройски погиб, освобождая территорию ДНР от укрофашистских захватчиков", – написал Развожаев в своем ТГ-канале.
Владимир Мамонтов родился и вырос в Севастополе, учился в школе №45. Окончил юридическую академию, получил специальность юриста. Работал в различных севастопольских организациях, зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный сотрудник.
В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции
– Сергеем Сенютичем и Юрием Чолакиди. Оба погибли при выполнении боевых задач.
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