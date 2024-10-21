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В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга

В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга - РИА Новости Крым, 21.10.2024

В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга

В Севастополе в понедельник проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Михайленко, погибшего при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T18:49

2024-10-21T18:49

2024-10-21T18:49

севастополь

сирия

утраты

общество

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Михайленко, погибшего при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Николай Михайленко родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего. После окончания школы поступил в Черноморское высшее Военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе.Мужчина проходил службу в Военно-морском флоте России на офицерских должностях, успешно продвигаясь по служебной лестнице.В последние годы Михайленко преподавал в своем родном Нахимовском училище, передавая будущим офицерам свои знания и опыт военной службы. Ему было присвоено высокое воинское звание капитан 1-го ранга.При этом, по словам губернатора, офицер "пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

сирия

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севастополь, сирия, утраты, общество, михаил развожаев