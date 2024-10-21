https://crimea.ria.ru/20241021/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-v-sirii-morskim-ofitserom-1-ranga-1141248058.html
В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга
В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга - РИА Новости Крым, 21.10.2024
В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга
В Севастополе в понедельник проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Михайленко, погибшего при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T18:49
2024-10-21T18:49
2024-10-21T18:49
севастополь
сирия
утраты
общество
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/15/1141247626_0:145:886:643_1920x0_80_0_0_0aacc5e6962d04d91586d2815937f2a2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Михайленко, погибшего при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Николай Михайленко родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего. После окончания школы поступил в Черноморское высшее Военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе.Мужчина проходил службу в Военно-морском флоте России на офицерских должностях, успешно продвигаясь по служебной лестнице.В последние годы Михайленко преподавал в своем родном Нахимовском училище, передавая будущим офицерам свои знания и опыт военной службы. Ему было присвоено высокое воинское звание капитан 1-го ранга.При этом, по словам губернатора, офицер "пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
сирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/15/1141247626_0:62:886:726_1920x0_80_0_0_92479948c85d86811bc3d3ce06476e85.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, сирия, утраты, общество, михаил развожаев
В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга
В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном первого ранга Николаем Михайленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Михайленко, погибшего при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Николай Михайленко родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего. После окончания школы поступил в Черноморское высшее Военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе.
Мужчина проходил службу в Военно-морском флоте России на офицерских должностях, успешно продвигаясь по служебной лестнице.
В последние годы Михайленко преподавал в своем родном Нахимовском училище, передавая будущим офицерам свои знания и опыт военной службы. Ему было присвоено высокое воинское звание капитан 1-го ранга.
При этом, по словам губернатора, офицер "пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники".
"По отзывам сослуживцев, он был настоящим боевым товарищем, профессионалом, умело обучал и воспитывал молодых курсантов — будущих офицеров и адмиралов Российского флота. Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике", - добавил Развожаев.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.