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В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга
В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга - РИА Новости Крым, 21.10.2024
В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга
В Севастополе в понедельник проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Михайленко, погибшего при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T18:49
2024-10-21T18:49
севастополь
сирия
утраты
общество
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Михайленко, погибшего при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Николай Михайленко родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего. После окончания школы поступил в Черноморское высшее Военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе.Мужчина проходил службу в Военно-морском флоте России на офицерских должностях, успешно продвигаясь по служебной лестнице.В последние годы Михайленко преподавал в своем родном Нахимовском училище, передавая будущим офицерам свои знания и опыт военной службы. Ему было присвоено высокое воинское звание капитан 1-го ранга.При этом, по словам губернатора, офицер "пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
севастополь, сирия, утраты, общество, михаил развожаев
В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером 1 ранга

В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном первого ранга Николаем Михайленко

18:49 21.10.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевКапитан 1 ранга Николай Николаевич Михайленко
Капитан 1 ранга Николай Николаевич Михайленко
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Михайленко, погибшего при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Николай Михайленко родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего. После окончания школы поступил в Черноморское высшее Военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе.
Мужчина проходил службу в Военно-морском флоте России на офицерских должностях, успешно продвигаясь по служебной лестнице.
В последние годы Михайленко преподавал в своем родном Нахимовском училище, передавая будущим офицерам свои знания и опыт военной службы. Ему было присвоено высокое воинское звание капитан 1-го ранга.
При этом, по словам губернатора, офицер "пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники".
"По отзывам сослуживцев, он был настоящим боевым товарищем, профессионалом, умело обучал и воспитывал молодых курсантов — будущих офицеров и адмиралов Российского флота. Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике", - добавил Развожаев.
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СевастопольСирияУтратыОбществоМихаил Развожаев
 
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