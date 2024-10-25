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В Керчи простились с двумя героями спецоперации

В Керчи простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В Керчи простились с двумя героями спецоперации

В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 25.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города."В Керчи в последний путь проводили земляков Сергея Сенютича и Юрия Чолакиди, погибших при выполнении боевых задач в зоне спецоперации", - сказано в сообщении.Сергей Станиславович - коренной керчанин. Он окончил школу №19, затем отучился в Керченском профессиональном училище №40 по специальности автослесарь. Работал на предприятиях города. Летом 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и был отправлен на СВО штурмовиком. Юрий Олегович родился в Керчи в 1998 году. Учился в школе № 4 им. А.С. Пушкина. Закончил музыкальное отделение Детской школы искусств имени Сердюка и получил образование в Керченском политехническом колледже. Он был чемпионом города по волейболу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, герои сво, утраты, общество, новости сво