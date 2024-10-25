https://crimea.ria.ru/20241025/v-kerchi-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1141360149.html
В Керчи простились с двумя героями спецоперации
В Керчи простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Керчи простились с двумя героями спецоперации
В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T21:22
2024-10-25T21:22
2024-10-25T21:23
крым
керчь
герои сво
утраты
общество
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141360037_0:0:357:201_1920x0_80_0_0_32c3cb8952e0ffe394919b74e7fcd4b5.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города."В Керчи в последний путь проводили земляков Сергея Сенютича и Юрия Чолакиди, погибших при выполнении боевых задач в зоне спецоперации", - сказано в сообщении.Сергей Станиславович - коренной керчанин. Он окончил школу №19, затем отучился в Керченском профессиональном училище №40 по специальности автослесарь. Работал на предприятиях города. Летом 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и был отправлен на СВО штурмовиком. Юрий Олегович родился в Керчи в 1998 году. Учился в школе № 4 им. А.С. Пушкина. Закончил музыкальное отделение Детской школы искусств имени Сердюка и получил образование в Керченском политехническом колледже. Он был чемпионом города по волейболу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141360037_16:0:323:230_1920x0_80_0_0_311e9d9eeb70851ca2dfb4160b963164.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, герои сво, утраты, общество, новости сво
В Керчи простились с двумя героями спецоперации
В Керчи проводили в последний путь героев спецоперации Сергея Сенютича и Юрия Чолакиди
21:22 25.10.2024 (обновлено: 21:23 25.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города.
"В Керчи в последний путь проводили земляков Сергея Сенютича и Юрия Чолакиди, погибших при выполнении боевых задач в зоне спецоперации", - сказано в сообщении.
Сергей Станиславович - коренной керчанин. Он окончил школу №19, затем отучился в Керченском профессиональном училище №40 по специальности автослесарь. Работал на предприятиях города.
Летом 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и был отправлен на СВО штурмовиком.
"Героически погиб при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике", - говорится в некрологе.
Юрий Олегович родился в Керчи в 1998 году. Учился в школе № 4 им. А.С. Пушкина. Закончил музыкальное отделение Детской школы искусств имени Сердюка и получил образование в Керченском политехническом колледже. Он был чемпионом города по волейболу.
"С июня 2019 года по декабрь 2021 года Юрий проходил военную службу по контракту. Был мобилизован на СВО в октябре 2022 года, погиб при выполнении боевых задач", - сообщили в администрации.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.