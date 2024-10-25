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В Керчи простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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В Керчи простились с двумя героями спецоперации
В Керчи простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Керчи простились с двумя героями спецоперации
В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города."В Керчи в последний путь проводили земляков Сергея Сенютича и Юрия Чолакиди, погибших при выполнении боевых задач в зоне спецоперации", - сказано в сообщении.Сергей Станиславович - коренной керчанин. Он окончил школу №19, затем отучился в Керченском профессиональном училище №40 по специальности автослесарь. Работал на предприятиях города. Летом 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и был отправлен на СВО штурмовиком. Юрий Олегович родился в Керчи в 1998 году. Учился в школе № 4 им. А.С. Пушкина. Закончил музыкальное отделение Детской школы искусств имени Сердюка и получил образование в Керченском политехническом колледже. Он был чемпионом города по волейболу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, герои сво, утраты, общество, новости сво
В Керчи простились с двумя героями спецоперации

В Керчи проводили в последний путь героев спецоперации Сергея Сенютича и Юрия Чолакиди

21:22 25.10.2024 (обновлено: 21:23 25.10.2024)
 
© Пресс-служба администрации КерчиВ Керчи в последний путь проводили Сергея СЕНЮТИЧА и Юрия ЧОЛАКИДИ погибших на СВО
В Керчи в последний путь проводили Сергея СЕНЮТИЧА и Юрия ЧОЛАКИДИ погибших на СВО
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Керчи простились с двумя героями специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города.
"В Керчи в последний путь проводили земляков Сергея Сенютича и Юрия Чолакиди, погибших при выполнении боевых задач в зоне спецоперации", - сказано в сообщении.
Сергей Станиславович - коренной керчанин. Он окончил школу №19, затем отучился в Керченском профессиональном училище №40 по специальности автослесарь. Работал на предприятиях города.
Летом 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и был отправлен на СВО штурмовиком.
"Героически погиб при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике", - говорится в некрологе.
Юрий Олегович родился в Керчи в 1998 году. Учился в школе № 4 им. А.С. Пушкина. Закончил музыкальное отделение Детской школы искусств имени Сердюка и получил образование в Керченском политехническом колледже. Он был чемпионом города по волейболу.
"С июня 2019 года по декабрь 2021 года Юрий проходил военную службу по контракту. Был мобилизован на СВО в октябре 2022 года, погиб при выполнении боевых задач", - сообщили в администрации.
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