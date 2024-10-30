https://crimea.ria.ru/20241030/v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-brazhnikovym--1141482929.html

В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым

В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым

В Керчи проводили в последний путь бойца СВО Алексея Бражникова, погибшего при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации города Олег... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T17:20

2024-10-30T17:20

2024-10-30T17:21

керчь

олег каторгин

утраты

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь бойца СВО Алексея Бражникова, погибшего при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.По его словам, Алексей родился 22 мая 1985 года в Пермском крае, в поселке Шаква. Учился в Шаквинской средней общеобразовательной школе. 27 мая 2003 года ушел в армию, получил воинскую должность "Стрелок внутренних войск МВД". Демобилизовался в 2005 году.В августе 2022 года переехал с семьей в Керчь. Работал в Мариуполе, помогал восстанавливать город.Накануне в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Дмитрия Мигушова и гвардии старшего матроса Виталия Боловинцева, погибших в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, утраты, память, герои сво, крым, новости крыма