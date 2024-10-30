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В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым
В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым
В Керчи проводили в последний путь бойца СВО Алексея Бражникова, погибшего при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации города Олег... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T17:20
2024-10-30T17:21
керчь
олег каторгин
утраты
память
герои сво
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь бойца СВО Алексея Бражникова, погибшего при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.По его словам, Алексей родился 22 мая 1985 года в Пермском крае, в поселке Шаква. Учился в Шаквинской средней общеобразовательной школе. 27 мая 2003 года ушел в армию, получил воинскую должность "Стрелок внутренних войск МВД". Демобилизовался в 2005 году.В августе 2022 года переехал с семьей в Керчь. Работал в Мариуполе, помогал восстанавливать город.Накануне в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Дмитрия Мигушова и гвардии старшего матроса Виталия Боловинцева, погибших в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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керчь, олег каторгин, утраты, память, герои сво, крым, новости крыма
В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым

В Керчи простились с героем спецоперации Алексеем Бражниковым

17:20 30.10.2024 (обновлено: 17:21 30.10.2024)
 
© ТГ-канал Олег КаторгинАлексей Бражников
Алексей Бражников
© ТГ-канал Олег Каторгин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь бойца СВО Алексея Бражникова, погибшего при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
По его словам, Алексей родился 22 мая 1985 года в Пермском крае, в поселке Шаква. Учился в Шаквинской средней общеобразовательной школе. 27 мая 2003 года ушел в армию, получил воинскую должность "Стрелок внутренних войск МВД". Демобилизовался в 2005 году.
В августе 2022 года переехал с семьей в Керчь. Работал в Мариуполе, помогал восстанавливать город.

"В марте 2024 года Алексей Бражников без сомнений и страха подписал контракт с Минобороны РФ. Погиб 18 октября. Отзывчивый, целеустремленный, готовый помочь людям, Алексей Владимирович был прекрасным сыном, любящим мужем, заботливым отцом! Он останется в нашей памяти настоящим героем!", - сказал Каторгин.

Накануне в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Дмитрия Мигушова и гвардии старшего матроса Виталия Боловинцева, погибших в зоне СВО.
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КерчьОлег КаторгинУтратыПамятьГерои СВОКрымНовости Крыма
 
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