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К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны

К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны - РИА Новости Крым, 04.12.2024

К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны

Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России открыт для присоединения к нему других стран. Об этом в интервью РИА Новости сказал замглавы МИД... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T07:37

2024-12-04T07:37

2024-12-04T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России открыт для присоединения к нему других стран. Об этом в интервью РИА Новости сказал замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.И обратил внимание, что тот уровень взаимодействия, который дает Союзный договор, не предусмотрен ни в одном из международных договоров. "Это – беспрецедентный уровень взаимодействия, такого нет ни в ЕС, ни в соглашениях США с их союзниками", – отметил замминистра."Если то или иное государство будет готово присоединиться к Союзному государству, эта заявка будет внимательно рассмотрена на уровне наших глав государств и правительств, и будет принято соответствующее решение. Отторжения на этот счет, предубеждений в отношении каких-то государств у нас нет", – отметил Назарук.Отвечая на вопрос о наличии на данный момент запроса о присоединении со стороны какого-либо государства, замглавы МИД Белоруссии заметил, что "в это непростое время, когда в отношении Беларуси и России действуют санкции со стороны западных стран, все осторожничают".И подчеркнул, что мир точно стал полицентричным. "Мы ушли от однополярности и доминирования одного государства над всеми другими. Каждый из нас имеет права и возможности, каждое государство уникально, а не только какой-то "круг избранных". На основе взаимного уважения, признания суверенитета, на основе партнерства и взаимовыручки будут выстраиваться интеграционные связи между странами, будут выстраиваться новые объединения. И за такими объединения перспектива, будущее", – подытожил замглавы МИД Белоруссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружияРФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублейВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, новости, союзное государство, россия, белоруссия, политика, в мире, сотрудничество