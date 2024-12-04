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К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны
К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны - РИА Новости Крым, 04.12.2024
К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны
Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России открыт для присоединения к нему других стран. Об этом в интервью РИА Новости сказал замглавы МИД... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T07:37
2024-12-04T07:37
мид белоруссии
новости
союзное государство
россия
белоруссия
политика
в мире
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России открыт для присоединения к нему других стран. Об этом в интервью РИА Новости сказал замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.И обратил внимание, что тот уровень взаимодействия, который дает Союзный договор, не предусмотрен ни в одном из международных договоров. "Это – беспрецедентный уровень взаимодействия, такого нет ни в ЕС, ни в соглашениях США с их союзниками", – отметил замминистра."Если то или иное государство будет готово присоединиться к Союзному государству, эта заявка будет внимательно рассмотрена на уровне наших глав государств и правительств, и будет принято соответствующее решение. Отторжения на этот счет, предубеждений в отношении каких-то государств у нас нет", – отметил Назарук.Отвечая на вопрос о наличии на данный момент запроса о присоединении со стороны какого-либо государства, замглавы МИД Белоруссии заметил, что "в это непростое время, когда в отношении Беларуси и России действуют санкции со стороны западных стран, все осторожничают".И подчеркнул, что мир точно стал полицентричным. "Мы ушли от однополярности и доминирования одного государства над всеми другими. Каждый из нас имеет права и возможности, каждое государство уникально, а не только какой-то "круг избранных". На основе взаимного уважения, признания суверенитета, на основе партнерства и взаимовыручки будут выстраиваться интеграционные связи между странами, будут выстраиваться новые объединения. И за такими объединения перспектива, будущее", – подытожил замглавы МИД Белоруссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружияРФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублейВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество
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мид белоруссии, новости, союзное государство, россия, белоруссия, политика, в мире, сотрудничество
К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны

К Союзному государству России и Белоруссии могут присоединиться другие страны – МИД РБ

07:37 04.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России открыт для присоединения к нему других стран. Об этом в интервью РИА Новости сказал замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.

"Формально он открыт для присоединения других государств, которые полностью разделяют все концептуальные подходы, решения, уже принятые Республикой Беларусью и Российской Федерацией", – объяснил Назарук.

И обратил внимание, что тот уровень взаимодействия, который дает Союзный договор, не предусмотрен ни в одном из международных договоров. "Это – беспрецедентный уровень взаимодействия, такого нет ни в ЕС, ни в соглашениях США с их союзниками", – отметил замминистра.
"Если то или иное государство будет готово присоединиться к Союзному государству, эта заявка будет внимательно рассмотрена на уровне наших глав государств и правительств, и будет принято соответствующее решение. Отторжения на этот счет, предубеждений в отношении каких-то государств у нас нет", – отметил Назарук.
Отвечая на вопрос о наличии на данный момент запроса о присоединении со стороны какого-либо государства, замглавы МИД Белоруссии заметил, что "в это непростое время, когда в отношении Беларуси и России действуют санкции со стороны западных стран, все осторожничают".

"Но давайте посмотрим на происходящее под другим углом. Посмотрим на процессы, происходящие вокруг ШОС, посмотрим на очередь желающих стать членами БРИКС. Это говорит о том, что большинство стран, большинство населения планеты разделяют подходы, выработанные на этих площадках. Во что это будет потом трансформировано – в ООН "2.0" или в какое-то другое интеграционное образование со своим функционалом – время покажет", – сказал Назарук.

И подчеркнул, что мир точно стал полицентричным. "Мы ушли от однополярности и доминирования одного государства над всеми другими. Каждый из нас имеет права и возможности, каждое государство уникально, а не только какой-то "круг избранных". На основе взаимного уважения, признания суверенитета, на основе партнерства и взаимовыручки будут выстраиваться интеграционные связи между странами, будут выстраиваться новые объединения. И за такими объединения перспектива, будущее", – подытожил замглавы МИД Белоруссии.
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