https://crimea.ria.ru/20241204/armiya-rossii-likvidirovala-esche-280-boevikov-vsu-v-kurskoy-oblasti-1142371782.html

Армия России ликвидировала еще 280 боевиков ВСУ в Курской области

Армия России ликвидировала еще 280 боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Армия России ликвидировала еще 280 боевиков ВСУ в Курской области

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 280 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T15:39

2024-12-04T15:39

2024-12-04T15:40

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 280 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" разбили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово, Правда и Свердликово.Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Куриловка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37935 военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1225 боевых бронированных машин, 1082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и много другой техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на УкраинеРоссийские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской областиНад регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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