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В Крыму назвали главную "мусорную" проблему - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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В Крыму назвали главную "мусорную" проблему
В Крыму назвали главную "мусорную" проблему - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Крыму назвали главную "мусорную" проблему
За 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T21:59
2024-12-04T22:06
крым
радио "спутник в крыму"
мусор
переработка мусора
анатолий петров
жанна дикая
жкх
жкх крыма и севастополя
ано "жкх контроль республики крым"
гуп рк "крымэкоресурсы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. За 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных экосистемах. И эта проблема требует ужесточения контроля со стороны муниципалитетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявили директор "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров и гендиректор "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая.Реестр стихийных свалок составляет минэкологии, после чего минЖКХ доводит субсидию для их ликвидации региональному оператору по утилизации твердых бытовых отходов.По словам Петрова, несмотря на все усилия, стихийные навалы продолжают вырастать за пределами населенных пунктов.С помощью камер у больших лодок для мусора с недобросовестными "предпринимателями" борется региональный оператор по обращению с отходами. Все факты нарушений фиксируются и отправляются в полицию, отметила Жанна Дикая. "На территориях муниципалитетов установлено определенное количество лодок для крупногабаритных отходов, к которым не относится строительный мусор, но в основном мы там видим строительные отходы. И оператор все это за свои деньги должен вывезти", – отметила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительствоОбман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млнКрым отказывается от раздельного сбора мусора – причины
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РИА Новости Крым
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крым, мусор, переработка мусора, анатолий петров, жанна дикая, жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", гуп рк "крымэкоресурсы", новости крыма
В Крыму назвали главную "мусорную" проблему

В Крыму за год ликвидировали более 600 тысяч кубометров стихийных свалок в лесах – эксперт

21:59 04.12.2024 (обновлено: 22:06 04.12.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСвалка
Свалка - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. За 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных экосистемах. И эта проблема требует ужесточения контроля со стороны муниципалитетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявили директор "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров и гендиректор "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая.
Реестр стихийных свалок составляет минэкологии, после чего минЖКХ доводит субсидию для их ликвидации региональному оператору по утилизации твердых бытовых отходов.
"Нам республикой она была доведена. И мы более 600 тысяч кубов за год ликвидировали стихийных свалок", – рассказала Жанна Дикая.
По словам Петрова, несмотря на все усилия, стихийные навалы продолжают вырастать за пределами населенных пунктов.
"В лесополосы продолжают вывозить мусор, свалки все равно растут. Должен быть муниципальный контроль, нужно, чтобы везде стояли камеры и фиксировали, кто и с каким номером подъехал", – поделился своим видением ситуации Петров.
С помощью камер у больших лодок для мусора с недобросовестными "предпринимателями" борется региональный оператор по обращению с отходами. Все факты нарушений фиксируются и отправляются в полицию, отметила Жанна Дикая.
"На территориях муниципалитетов установлено определенное количество лодок для крупногабаритных отходов, к которым не относится строительный мусор, но в основном мы там видим строительные отходы. И оператор все это за свои деньги должен вывезти", – отметила она.
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