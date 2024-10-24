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Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительство - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительство
Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительство - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительство
Три экотоехнопарка, строительство которых сейчас ведется в Крыму, планируют достроить в 2025 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T16:41
2024-10-24T16:49
строительство экотехнопарков в крыму
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экология
новости крыма
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Три экотоехнопарка, строительство которых сейчас ведется в Крыму, планируют достроить в 2025 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда на объект совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и гендиректором компании "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым.На площадке белогороского парка, по словам Аксенова, сейчас задействованы 220 специалистов, налажен прямой контакт с производителями оборудования. В начале 2025 года планируется закупка необходимых материалов, чтобы не допустить удорожания объекта.Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год. Мощность белогорского составит 500 тысяч тонн в год, что позволит принимать твердые коммунальные отходы из Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов и еще шести муниципалитетов. Остатки сортировки будут размещаться на существующем полигоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причиныВ Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблемуКрымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились
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строительство экотехнопарков в крыму, крым, экология, новости крыма, сергей аксенов, дмитрий патрушев
Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительство

Экотехнопарки в Крыму планируют достроить в следующем году - Аксенов

16:41 24.10.2024 (обновлено: 16:49 24.10.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология" в Республике Крым ведется строительство трех экотехнопарков
В рамках федерального проекта Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами нацпроекта Экология в Республике Крым ведется строительство трех экотехнопарков
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Три экотоехнопарка, строительство которых сейчас ведется в Крыму, планируют достроить в 2025 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда на объект совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и гендиректором компании "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым.
"Сдача двух комплексов по обращению с твердыми бытовыми отходами в Сакском и Белогорском районах планируется в середине 2025 года. Экотехнопарк в Ленинском районе должен быть приведен в соответствие к концу следующего года", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
На площадке белогороского парка, по словам Аксенова, сейчас задействованы 220 специалистов, налажен прямой контакт с производителями оборудования. В начале 2025 года планируется закупка необходимых материалов, чтобы не допустить удорожания объекта.
Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год. Мощность белогорского составит 500 тысяч тонн в год, что позволит принимать твердые коммунальные отходы из Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов и еще шести муниципалитетов. Остатки сортировки будут размещаться на существующем полигоне.
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Строительство экотехнопарков в КрымуКрымЭкологияНовости КрымаСергей АксеновДмитрий Патрушев
 
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