https://crimea.ria.ru/20241024/ekotekhnoparki-v-krymu---kogda-zakonchat-stroitelstvo-1141318292.html

Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительство

Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительство - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительство

Три экотоехнопарка, строительство которых сейчас ведется в Крыму, планируют достроить в 2025 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T16:41

2024-10-24T16:41

2024-10-24T16:49

строительство экотехнопарков в крыму

крым

экология

новости крыма

сергей аксенов

дмитрий патрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Три экотоехнопарка, строительство которых сейчас ведется в Крыму, планируют достроить в 2025 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда на объект совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и гендиректором компании "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым.На площадке белогороского парка, по словам Аксенова, сейчас задействованы 220 специалистов, налажен прямой контакт с производителями оборудования. В начале 2025 года планируется закупка необходимых материалов, чтобы не допустить удорожания объекта.Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год. Мощность белогорского составит 500 тысяч тонн в год, что позволит принимать твердые коммунальные отходы из Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов и еще шести муниципалитетов. Остатки сортировки будут размещаться на существующем полигоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причиныВ Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблемуКрымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство экотехнопарков в крыму, крым, экология, новости крыма, сергей аксенов, дмитрий патрушев