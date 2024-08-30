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Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились
Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились
В Крыму значительно сократилась задолженность граждан и бизнеса за вывоз мусора. Должников, которые не платили полгода и более, осталось менее 5%. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T21:32
2024-08-30T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Крыму значительно сократилась задолженность граждан и бизнеса за вывоз мусора. Должников, которые не платили полгода и более, осталось менее 5%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора предприятия "Крымэкоресурсы" Андрей Седов.Два года назад задолженность перед "Крымэкоресурсами" превышала 500 миллионов рублей – эту сумму абоненты задолжали с 2019 года. Сейчас работу по взиманию долгов удалось наладить.Со злостными неплательщиками уже работают судебные приставы, подчеркнул Андрей Седов. Но большая часть населения и бизнес стали ответственно относиться к оплате за вывоз твердых коммунальных отходов и производят ее вовремя.Производить оплату также можно через личный кабинет, в абонентской службе предприятия и через Telegram-бот, который тоже позволяет производить оплату.Сократить количество отходов и нарастить их переработку позволят экотехнопарки, которые строятся в Крыму. Они позволят достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиардЭкотехнопарк на западе Крыма готов на 80% Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму
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новости крыма, гуп рк "крымэкоресурсы", крым, экология, переработка мусора
Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились

В Крыму около 5% граждан не платят за вывоз мусора по полгода

21:32 30.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМусорные баки на ялтинской набережной. Архивное фото
Мусорные баки на ялтинской набережной. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Крыму значительно сократилась задолженность граждан и бизнеса за вывоз мусора. Должников, которые не платили полгода и более, осталось менее 5%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора предприятия "Крымэкоресурсы" Андрей Седов.

"Благодаря нашей работе и повышению ответственности граждан и бизнеса сумма задолженности сократилась. На данный момент она составляет порядка двух месяцев нашего оборота, то есть это уже хорошая рабочая цифра. Должников, которые не платят по полгода и дольше, меньше 5% осталось", – сказал Седов.

Два года назад задолженность перед "Крымэкоресурсами" превышала 500 миллионов рублей – эту сумму абоненты задолжали с 2019 года. Сейчас работу по взиманию долгов удалось наладить.
Со злостными неплательщиками уже работают судебные приставы, подчеркнул Андрей Седов. Но большая часть населения и бизнес стали ответственно относиться к оплате за вывоз твердых коммунальных отходов и производят ее вовремя.

"Тут сказалось то, что для населения сейчас доступно очень много различных ресурсов, которые позволяют упростить оплату. То есть не нужно куда-то ходить, чтобы оплатить. У нас есть единый платежный документ, который на данный момент позволяет оплатить все через один QR-код, не тратя на это много времени", – подытожил Седов.

Производить оплату также можно через личный кабинет, в абонентской службе предприятия и через Telegram-бот, который тоже позволяет производить оплату.
Сократить количество отходов и нарастить их переработку позволят экотехнопарки, которые строятся в Крыму. Они позволят достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году.
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Новости КрымаГУП РК "Крымэкоресурсы"КрымЭкологияПереработка мусора
 
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