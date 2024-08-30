https://crimea.ria.ru/20240830/krymchane-stali-luchshe-platit-za-vyvoz-musora--dolgi-sokratilis-1140010991.html

Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились

Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились

В Крыму значительно сократилась задолженность граждан и бизнеса за вывоз мусора. Должников, которые не платили полгода и более, осталось менее 5%. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T21:32

2024-08-30T21:32

2024-08-30T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Крыму значительно сократилась задолженность граждан и бизнеса за вывоз мусора. Должников, которые не платили полгода и более, осталось менее 5%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора предприятия "Крымэкоресурсы" Андрей Седов.Два года назад задолженность перед "Крымэкоресурсами" превышала 500 миллионов рублей – эту сумму абоненты задолжали с 2019 года. Сейчас работу по взиманию долгов удалось наладить.Со злостными неплательщиками уже работают судебные приставы, подчеркнул Андрей Седов. Но большая часть населения и бизнес стали ответственно относиться к оплате за вывоз твердых коммунальных отходов и производят ее вовремя.Производить оплату также можно через личный кабинет, в абонентской службе предприятия и через Telegram-бот, который тоже позволяет производить оплату.Сократить количество отходов и нарастить их переработку позволят экотехнопарки, которые строятся в Крыму. Они позволят достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиардЭкотехнопарк на западе Крыма готов на 80% Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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