https://crimea.ria.ru/20240814/ekotekhnopark-na-zapade-kryma-gotov-na-80-1139590247.html

Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80%

Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80% - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80%

Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе Крыма мощностью переработки 200 тысяч тонн превышает 80%, отставаний от графика нет, монтажные работы... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T13:51

2024-08-14T13:51

2024-08-14T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе Крыма мощностью переработки 200 тысяч тонн превышает 80%, отставаний от графика нет, монтажные работы планируется завершить до конца этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель проекта, представитель компании-генподрядчика "Российский экологический оператор" Артур Гринь.По его словам, на данный момент специалисты завершают монтаж основного крупногабаритного оборудования. В частности, мусоросортировочный комплекс готов на 85%, осталось установить сортировочные ленты и мелкое оборудование."Мы идем в графике. Был небольшой пересмотр сроков из-за замены импортного оборудования на отечественное. Вопрос на данный момент решен, проблем с оборудованием нет", – добавил представитель генподрядчика.Помимо монтажа оборудования, на объекте завершаются укладка кровли и утепление зданий, а также прокладка сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения.Строящийся комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока ТКО, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – "отсева" с накоплением. Территория объекта занимает площадь 313 тысяч квадратных метров. Завершение работ планируется в конце 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивацииПод Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилищаКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе

https://crimea.ria.ru/20240702/stroitelstvo-ekotekhnoparka-v-belogorskom-rayone-kryma-uskoryat-1138536320.html

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саки, новости крыма, строительство экотехнопарков в крыму, экология