Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80%
Готовность экотехнопарка в Сакском районе Крыма превышает 80% – генподрядчик
13:51 14.08.2024 (обновлено: 13:57 14.08.2024)
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе Крыма мощностью переработки 200 тысяч тонн превышает 80%, отставаний от графика нет, монтажные работы планируется завершить до конца этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель проекта, представитель компании-генподрядчика "Российский экологический оператор" Артур Гринь.
"Строительная готовность объекта составляет более 80%. До конца года мы завершим строительную часть, затем приступим к пусконаладочным работам, с постепенным выходом на проектную мощность. Ориентировочно, это будет весна 2025 года", – сказал Гринь.
По его словам, на данный момент специалисты завершают монтаж основного крупногабаритного оборудования. В частности, мусоросортировочный комплекс готов на 85%, осталось установить сортировочные ленты и мелкое оборудование.
"Мы идем в графике. Был небольшой пересмотр сроков из-за замены импортного оборудования на отечественное. Вопрос на данный момент решен, проблем с оборудованием нет", – добавил представитель генподрядчика.
Помимо монтажа оборудования, на объекте завершаются укладка кровли и утепление зданий, а также прокладка сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения.
Строящийся комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока ТКО, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – "отсева" с накоплением. Территория объекта занимает площадь 313 тысяч квадратных метров. Завершение работ планируется в конце 2024 года.
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
1 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
2 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
3 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
4 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
5 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
6 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
7 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
8 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
9 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
1 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
2 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
3 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
4 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
5 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
6 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
7 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
8 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
9 из 9
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
Читайте также на РИА Новости Крым: