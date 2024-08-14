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Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80% - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80%
Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80% - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80%
Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе Крыма мощностью переработки 200 тысяч тонн превышает 80%, отставаний от графика нет, монтажные работы... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T13:51
2024-08-14T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе Крыма мощностью переработки 200 тысяч тонн превышает 80%, отставаний от графика нет, монтажные работы планируется завершить до конца этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель проекта, представитель компании-генподрядчика "Российский экологический оператор" Артур Гринь.По его словам, на данный момент специалисты завершают монтаж основного крупногабаритного оборудования. В частности, мусоросортировочный комплекс готов на 85%, осталось установить сортировочные ленты и мелкое оборудование."Мы идем в графике. Был небольшой пересмотр сроков из-за замены импортного оборудования на отечественное. Вопрос на данный момент решен, проблем с оборудованием нет", – добавил представитель генподрядчика.Помимо монтажа оборудования, на объекте завершаются укладка кровли и утепление зданий, а также прокладка сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения.Строящийся комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока ТКО, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – "отсева" с накоплением. Территория объекта занимает площадь 313 тысяч квадратных метров. Завершение работ планируется в конце 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивацииПод Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилищаКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе
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саки, новости крыма, строительство экотехнопарков в крыму, экология
Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80%

Готовность экотехнопарка в Сакском районе Крыма превышает 80% – генподрядчик

13:51 14.08.2024 (обновлено: 13:57 14.08.2024)
 
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе Крыма мощностью переработки 200 тысяч тонн превышает 80%, отставаний от графика нет, монтажные работы планируется завершить до конца этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель проекта, представитель компании-генподрядчика "Российский экологический оператор" Артур Гринь.

"Строительная готовность объекта составляет более 80%. До конца года мы завершим строительную часть, затем приступим к пусконаладочным работам, с постепенным выходом на проектную мощность. Ориентировочно, это будет весна 2025 года", – сказал Гринь.

По его словам, на данный момент специалисты завершают монтаж основного крупногабаритного оборудования. В частности, мусоросортировочный комплекс готов на 85%, осталось установить сортировочные ленты и мелкое оборудование.
"Мы идем в графике. Был небольшой пересмотр сроков из-за замены импортного оборудования на отечественное. Вопрос на данный момент решен, проблем с оборудованием нет", – добавил представитель генподрядчика.
Помимо монтажа оборудования, на объекте завершаются укладка кровли и утепление зданий, а также прокладка сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения.
Строящийся комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока ТКО, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – "отсева" с накоплением. Территория объекта занимает площадь 313 тысяч квадратных метров. Завершение работ планируется в конце 2024 года.
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
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© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
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