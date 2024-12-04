ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами
В Шебекино ранен мирный житель при атаке ВСУ кассетными боеприпасами
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМина "колокольчик" в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Мужчина ранен в спину при обстреле Шебекино со стороны украинских боевиков. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, город атакован кассетными боеприпасами.
"Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram.
При этом в городе повреждены 10 частных домов, а при атаке дрона на парковке предприятия искорежен легковой автомобиль.
"ВСУ снова обстреляли город кассетными боеприпасами: обнаружены суббоеприпасы "колокольчик". Будьте осторожны, внимательно смотрите под ноги и не поднимайте с земли подозрительные предметы", - призвал Гладков жителей.
Ранее в среду в Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ два мирных жителя получили минно-взрывные ранения. Кроме того, в городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, также посечены осколками четыре легковых автомобиля.
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