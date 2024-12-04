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ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами
ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 04.12.2024
ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами
Мужчина ранен в спину при обстреле Шебекино со стороны украинских боевиков. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, город атакован... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T19:05
2024-12-04T19:05
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
кассетные боеприпасы
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Мужчина ранен в спину при обстреле Шебекино со стороны украинских боевиков. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, город атакован кассетными боеприпасами.При этом в городе повреждены 10 частных домов, а при атаке дрона на парковке предприятия искорежен легковой автомобиль.Ранее в среду в Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ два мирных жителя получили минно-взрывные ранения. Кроме того, в городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, также посечены осколками четыре легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенокДрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двоеВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые
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РИА Новости Крым
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ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами

В Шебекино ранен мирный житель при атаке ВСУ кассетными боеприпасами

19:05 04.12.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМина "колокольчик" в Шебекино
Мина колокольчик в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Мужчина ранен в спину при обстреле Шебекино со стороны украинских боевиков. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, город атакован кассетными боеприпасами.
"Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram.
При этом в городе повреждены 10 частных домов, а при атаке дрона на парковке предприятия искорежен легковой автомобиль.
"ВСУ снова обстреляли город кассетными боеприпасами: обнаружены суббоеприпасы "колокольчик". Будьте осторожны, внимательно смотрите под ноги и не поднимайте с земли подозрительные предметы", - призвал Гладков жителей.
Ранее в среду в Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ два мирных жителя получили минно-взрывные ранения. Кроме того, в городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, также посечены осколками четыре легковых автомобиля.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковКассетные боеприпасыПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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