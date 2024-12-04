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ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами

ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 04.12.2024

ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами

Мужчина ранен в спину при обстреле Шебекино со стороны украинских боевиков. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, город атакован... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T19:05

2024-12-04T19:05

2024-12-04T19:05

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

кассетные боеприпасы

происшествия

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Мужчина ранен в спину при обстреле Шебекино со стороны украинских боевиков. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, город атакован кассетными боеприпасами.При этом в городе повреждены 10 частных домов, а при атаке дрона на парковке предприятия искорежен легковой автомобиль.Ранее в среду в Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ два мирных жителя получили минно-взрывные ранения. Кроме того, в городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, также посечены осколками четыре легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенокДрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двоеВСУ атаковали три села в Белгородской области: есть раненые

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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