https://crimea.ria.ru/20241130/dron-vsu-atakoval-mashinu-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-dvoe-1142269017.html

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двое

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двое - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двое

Два мирных жителя ранены при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T13:21

2024-11-30T13:21

2024-11-30T13:27

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что ЧП произошло в селе Березовка Борисовского района. По данным Гладкова, машина посечена осколками. На месте работают специалисты оперативных служб.В пятницу вражеский беспилотник атаковал машину в поселке Малиновка Белгородского района. В автомобиле находилась семья. Мужчина и женщина получили тяжелые множественные осколочные ранения.Кроме того, в Борисовском районе в хуторе Климовое беспилотник сбросил несколько взрывных устройств, в результате чего в двух частных домах были повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы. А в селе Грузское вследствие атаки дрона поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам РоссииВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибшийБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости