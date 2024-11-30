https://crimea.ria.ru/20241130/dron-vsu-atakoval-mashinu-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-dvoe-1142269017.html
Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двое
Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двое - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двое
Два мирных жителя ранены при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T13:21
2024-11-30T13:21
2024-11-30T13:27
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что ЧП произошло в селе Березовка Борисовского района. По данным Гладкова, машина посечена осколками. На месте работают специалисты оперативных служб.В пятницу вражеский беспилотник атаковал машину в поселке Малиновка Белгородского района. В автомобиле находилась семья. Мужчина и женщина получили тяжелые множественные осколочные ранения.Кроме того, в Борисовском районе в хуторе Климовое беспилотник сбросил несколько взрывных устройств, в результате чего в двух частных домах были повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы. А в селе Грузское вследствие атаки дрона поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам РоссииВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибшийБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости
Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области – ранены двое
Два человека ранены при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области
13:21 30.11.2024 (обновлено: 13:27 30.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что ЧП произошло в селе Березовка Борисовского района.
"FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки ранены два мирных жителя. Пострадавших с баротравмами бригады доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram.
По данным Гладкова, машина посечена осколками. На месте работают специалисты оперативных служб.
В пятницу вражеский беспилотник атаковал машину в поселке Малиновка Белгородского района. В автомобиле находилась семья
. Мужчина и женщина получили тяжелые множественные осколочные ранения.
Кроме того, в Борисовском районе в хуторе Климовое беспилотник сбросил несколько взрывных устройств, в результате чего в двух частных домах были повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы. А в селе Грузское вследствие атаки дрона поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия.
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