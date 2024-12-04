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При атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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При атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители
При атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 04.12.2024
При атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители
В Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя, они получили минно-взрывные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T14:50
2024-12-04T14:51
шебекино (город в белгородской области)
новости
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя, они получили минно-взрывные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации губернатора, еще один мужчина получил ранения во время атаки второго беспилотника. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением также доставили в районную больницу.Кроме того, в городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, также посечены осколками четыре легковых автомобиля.В Борисовском районе Белгородской области два человека были ранены при атаке украинского дрона по автомобилю.Также вражеский беспилотник атаковал машину в поселке Малиновка Белгородского района. В автомобиле находилась семья. Мужчина и женщина получили тяжелые множественные осколочные ранения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам РоссииВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибшийБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), новости, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
При атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители

Два мирных жителя ранены в ходе атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области

14:50 04.12.2024 (обновлено: 14:51 04.12.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя, они получили минно-взрывные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчина получил ранение в результате детонации дрона о дорожное полотно. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ", – сказано в сообщении.

По информации губернатора, еще один мужчина получил ранения во время атаки второго беспилотника. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением также доставили в районную больницу.
Кроме того, в городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, также посечены осколками четыре легковых автомобиля.
В Борисовском районе Белгородской области два человека были ранены при атаке украинского дрона по автомобилю.
Также вражеский беспилотник атаковал машину в поселке Малиновка Белгородского района. В автомобиле находилась семья. Мужчина и женщина получили тяжелые множественные осколочные ранения.
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Шебекино (город в Белгородской области)НовостиВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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