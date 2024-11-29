https://crimea.ria.ru/20241129/dron-vsu-atakoval-avtomobil-v-belgorodskoy-oblasti-raneny-dvoe-1142256733.html

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое

ВСУ при помощи беспилотника атаковали автомобиль в Белгородской области, два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T16:15

2024-11-29T16:15

2024-11-29T16:18

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

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всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ при помощи беспилотника атаковали автомобиль в Белгородской области, два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон нанес удар по движущемуся автомобилю. Пострадали два человека: мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями грудной клетки, головы и лица, и его супруга, получившая осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи", - написал он в Telegram-канале.Пострадавших доставили в районную больницу, им оказали первую помощь, уточнил Гладков.По его словам, в Борисовском районе в хуторе Климовое беспилотник сбросил несколько взрывных устройств, в результате чего в двух частных домах были повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы.Кроме того, в селе Грузское вследствие атаки дрона поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия.Накануне дроны ВСУ атаковали три села в Белгородской области. Движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего пострадали двое мужчин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибшийНеразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниОбломки дрона упали на предприятие в Белгородской области

https://crimea.ria.ru/20241129/ataka-dronov-na-rostovskuyu-oblast-povrezhdeny-shest-domov-i-klub--1142252917.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия