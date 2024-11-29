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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое
ВСУ при помощи беспилотника атаковали автомобиль в Белгородской области, два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T16:15
2024-11-29T16:18
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ при помощи беспилотника атаковали автомобиль в Белгородской области, два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон нанес удар по движущемуся автомобилю. Пострадали два человека: мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями грудной клетки, головы и лица, и его супруга, получившая осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи", - написал он в Telegram-канале.Пострадавших доставили в районную больницу, им оказали первую помощь, уточнил Гладков.По его словам, в Борисовском районе в хуторе Климовое беспилотник сбросил несколько взрывных устройств, в результате чего в двух частных домах были повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы.Кроме того, в селе Грузское вследствие атаки дрона поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия.Накануне дроны ВСУ атаковали три села в Белгородской области. Движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего пострадали двое мужчин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибшийНеразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниОбломки дрона упали на предприятие в Белгородской области
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое

Два человека пострадали при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области

16:15 29.11.2024 (обновлено: 16:18 29.11.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ при помощи беспилотника атаковали автомобиль в Белгородской области, два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон нанес удар по движущемуся автомобилю. Пострадали два человека: мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями грудной клетки, головы и лица, и его супруга, получившая осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи", - написал он в Telegram-канале.
Пострадавших доставили в районную больницу, им оказали первую помощь, уточнил Гладков.
По его словам, в Борисовском районе в хуторе Климовое беспилотник сбросил несколько взрывных устройств, в результате чего в двух частных домах были повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы.
Кроме того, в селе Грузское вследствие атаки дрона поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия.
Накануне дроны ВСУ атаковали три села в Белгородской области. Движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего пострадали двое мужчин.
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