https://crimea.ria.ru/20241204/v-sevastopole-prostilis-pogibshim-v-donbasse-geroem-spetsoperatsii-kostinym-1142380334.html

В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным

В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным - РИА Новости Крым, 04.12.2024

В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным

В Севастополе проводили в последний путь старшину, старшего стрелка Дмитрия Костина, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T19:59

2024-12-04T19:59

2024-12-04T19:59

севастополь

михаил развожаев

утраты

герои сво

новости сво

участники сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь старшину, старшего стрелка Дмитрия Костина, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Дмитрий Костин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №44, а после ее окончания поступил в Севастопольский индустриально-педагогический колледж, где получил специальности слесаря-сантехника и электрика.Отслужил срочную службу в пехоте, получив звание сержанта, а затем и старшины. После демобилизации Костин вернулся в Севастополь, длительное время работал в ЖЭКах и управляющих компаниях слесарем по ремонту оборудования, сантехником и электриком.Дмитрий Костин погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, участники сво, общество