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В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным
В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным
В Севастополе проводили в последний путь старшину, старшего стрелка Дмитрия Костина, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T19:59
2024-12-04T19:59
севастополь
михаил развожаев
утраты
герои сво
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь старшину, старшего стрелка Дмитрия Костина, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Дмитрий Костин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №44, а после ее окончания поступил в Севастопольский индустриально-педагогический колледж, где получил специальности слесаря-сантехника и электрика.Отслужил срочную службу в пехоте, получив звание сержанта, а затем и старшины. После демобилизации Костин вернулся в Севастополь, длительное время работал в ЖЭКах и управляющих компаниях слесарем по ремонту оборудования, сантехником и электриком.Дмитрий Костин погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, участники сво, общество
В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным

В Севастополе проводили в последний путь погибшего на СВО старшину Дмитрия Костина

19:59 04.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе проводили в последний путь погибшего на СВО старшину Дмитрия Костина
В Севастополе проводили в последний путь погибшего на СВО старшину Дмитрия Костина
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь старшину, старшего стрелка Дмитрия Костина, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Дмитрий Костин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №44, а после ее окончания поступил в Севастопольский индустриально-педагогический колледж, где получил специальности слесаря-сантехника и электрика.
Отслужил срочную службу в пехоте, получив звание сержанта, а затем и старшины. После демобилизации Костин вернулся в Севастополь, длительное время работал в ЖЭКах и управляющих компаниях слесарем по ремонту оборудования, сантехником и электриком.
"В 2023 году Дмитрий Николаевич заключил контракт с Министерством обороны России и после прохождения подготовки был отправлен в зону проведения специальной военной операции. Воевал умело, пользовался авторитетом у сослуживцев", - рассказал Развожаев.
Дмитрий Костин погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.
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СевастопольМихаил РазвожаевУтратыГерои СВОНовости СВОУчастники СВООбщество
 
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