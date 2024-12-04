https://crimea.ria.ru/20241204/v-sevastopole-prostilis-pogibshim-v-donbasse-geroem-spetsoperatsii-kostinym-1142380334.html
В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным
В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным
В Севастополе проводили в последний путь старшину, старшего стрелка Дмитрия Костина, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T19:59
2024-12-04T19:59
2024-12-04T19:59
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь старшину, старшего стрелка Дмитрия Костина, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Дмитрий Костин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №44, а после ее окончания поступил в Севастопольский индустриально-педагогический колледж, где получил специальности слесаря-сантехника и электрика.Отслужил срочную службу в пехоте, получив звание сержанта, а затем и старшины. После демобилизации Костин вернулся в Севастополь, длительное время работал в ЖЭКах и управляющих компаниях слесарем по ремонту оборудования, сантехником и электриком.Дмитрий Костин погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, участники сво, общество
В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным
В Севастополе проводили в последний путь погибшего на СВО старшину Дмитрия Костина
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь старшину, старшего стрелка Дмитрия Костина, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Дмитрий Костин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №44, а после ее окончания поступил в Севастопольский индустриально-педагогический колледж, где получил специальности слесаря-сантехника и электрика.
Отслужил срочную службу в пехоте, получив звание сержанта, а затем и старшины. После демобилизации Костин вернулся в Севастополь, длительное время работал в ЖЭКах и управляющих компаниях слесарем по ремонту оборудования, сантехником и электриком.
"В 2023 году Дмитрий Николаевич заключил контракт с Министерством обороны России и после прохождения подготовки был отправлен в зону проведения специальной военной операции. Воевал умело, пользовался авторитетом у сослуживцев", - рассказал Развожаев.
Дмитрий Костин погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.
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