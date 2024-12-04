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Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО Павловым
Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО Павловым - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО Павловым
В Керчи простились с военнослужащим Ильей Павловым, погибшим при исполнении воинских обязанностей в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T16:54
2024-12-04T16:54
2024-12-04T16:54
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Керчи простились с военнослужащим Ильей Павловым, погибшим при исполнении воинских обязанностей в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. Илья Павлов родился в Керчи 23 января 1988 года. Учился в школе №1 имени Дубинина, затем окончил Керченский морской технический колледж по специальности моторист. Продолжил обучение в КГМТУ, чтобы стать судовым механиком. При выполнении боевой задачи он был опять ранен. За самоотверженность и отвагу Илье вручили награду. Погиб герой 5 сентября 2024 года. Глава города выразил соболезнования родным и близким героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперацииСтоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперацииЗащищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, новости крыма, герои сво, олег каторгин
Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО Павловым
Керчь простилась с погибшим в ходе СВО героем Ильей Павловым