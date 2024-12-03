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Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Андрея Шульгу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T14:55
2024-12-03T14:55
утраты
севастополь
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Андрея Шульгу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, наводчика десантно-штурмового взвода Андрея Леонидовича Шульгу", - написал Развожаев.Андрей Шульга родился в городе Почеп Брянской области. Затем семья переехала в Севастополь, в село Верхнесадовое. После окончания школы прошел срочную военную службу и вернулся в родное село. Работал в отряде военизированной охраны."Андрей Леонидович был патриотом России и Севастополя. Когда началась Русская весна, он вместе со своими односельчанами организовал добровольческое подразделение: защитники города дежурили на блокпостах, патрулировали местность, охраняли важные объекты", - рассказал Развожаев.Андрей Шульга прошел службу в Боевом армейском резерве страны, участвовал в учебных сборах, изучал военное дело. Когда началась специальная военная операция, Андрей Леонидович не смог остаться в стороне и подписал контракт с Министерством обороны РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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утраты, севастополь, герои сво, михаил развожаев, новости крыма
Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Андреем Шульгой

14:55 03.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевАндрей Шульга
Андрей Шульга
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Андрея Шульгу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, наводчика десантно-штурмового взвода Андрея Леонидовича Шульгу", - написал Развожаев.
Андрей Шульга родился в городе Почеп Брянской области. Затем семья переехала в Севастополь, в село Верхнесадовое. После окончания школы прошел срочную военную службу и вернулся в родное село. Работал в отряде военизированной охраны.
"Андрей Леонидович был патриотом России и Севастополя. Когда началась Русская весна, он вместе со своими односельчанами организовал добровольческое подразделение: защитники города дежурили на блокпостах, патрулировали местность, охраняли важные объекты", - рассказал Развожаев.
Андрей Шульга прошел службу в Боевом армейском резерве страны, участвовал в учебных сборах, изучал военное дело. Когда началась специальная военная операция, Андрей Леонидович не смог остаться в стороне и подписал контракт с Министерством обороны РФ.
"Андрей Леонидович Шульга получил ранение при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Он скончался в госпитале", - сказал Развожаев.
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УтратыСевастопольГерои СВОМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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