https://crimea.ria.ru/20241203/byl-patriotom-rossii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1142339198.html

Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации

Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Андрея Шульгу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T14:55

2024-12-03T14:55

2024-12-03T14:55

утраты

севастополь

герои сво

михаил развожаев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Андрея Шульгу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, наводчика десантно-штурмового взвода Андрея Леонидовича Шульгу", - написал Развожаев.Андрей Шульга родился в городе Почеп Брянской области. Затем семья переехала в Севастополь, в село Верхнесадовое. После окончания школы прошел срочную военную службу и вернулся в родное село. Работал в отряде военизированной охраны."Андрей Леонидович был патриотом России и Севастополя. Когда началась Русская весна, он вместе со своими односельчанами организовал добровольческое подразделение: защитники города дежурили на блокпостах, патрулировали местность, охраняли важные объекты", - рассказал Развожаев.Андрей Шульга прошел службу в Боевом армейском резерве страны, участвовал в учебных сборах, изучал военное дело. Когда началась специальная военная операция, Андрей Леонидович не смог остаться в стороне и подписал контракт с Министерством обороны РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, герои сво, михаил развожаев, новости крыма