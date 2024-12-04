https://crimea.ria.ru/20241204/razgrom-vsu-na-shesti-napravleniyakh--unichtozheny-bolee-1600-boevikov-1142365940.html

Разгром ВСУ на шести направлениях – уничтожены более 1600 боевиков

Разгром ВСУ на шести направлениях – уничтожены более 1600 боевиков - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Разгром ВСУ на шести направлениях – уничтожены более 1600 боевиков

Российские военные за минувшие сутки уничтожили еще более 1600 боевиков, а также поразили военную технику, склады и вооружения ВСУ на всех направлениях... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T13:33

2024-12-04T13:33

2024-12-04T13:35

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили еще более 1600 боевиков, а также поразили военную технику, склады и вооружения ВСУ на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделениями группировки "Север" отражены две контратаки. Потери ВСУ составили до 30 боевиков, автомобиль, орудие Д-20 и гаубица Д-30.В зоне действия бойцов российской группы "Запад" улучшено тактическое положение, отражены десять контратак, ликвидированы до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и британская гаубица FH-70, станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и два склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап, два американских орудия М119, склад боеприпасов.Бойцы группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Отражены девять контратак, уничтожены до 530 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины "Казак", четыре автомобиля, по две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также орудие Д-20.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, отразила две контратаки. ВСУ потеряли 150 человек, танк, бронетранспортер, два автомобиля, самоходные артустановки "Богдан" и "Гвоздика", гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 55 вражеских солдат, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.Сутками ранее российские военные уничтожили еще 1640 боевиков ВСУ, отразили 25 безуспешных вражеских атак и ликвидировали вражеские вооружения, технику и склады. Всего с начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37183 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19611 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18960 орудий полевой артиллерии и минометов, 28981 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на УкраинеРоссийские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской областиНад регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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