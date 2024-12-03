https://crimea.ria.ru/20241203/esche-bolee-1600-ukrainskikh-boevikov-unichtozheny-za-sutki-1142335628.html

Еще более 1600 украинских боевиков уничтожены за сутки

Еще более 1600 украинских боевиков уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Еще более 1600 украинских боевиков уничтожены за сутки

Российские военные за сутки уничтожили еще 1640 боевиков ВСУ, отразили 25 безуспешных вражеских атак и ликвидировали вражеские вооружения, технику и склады. Об... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T13:21

2024-12-03T13:21

2024-12-03T13:27

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1640 боевиков ВСУ, отразили 25 безуспешных вражеских атак и ликвидировали вражеские вооружения, технику и склады. Об этом сообщается в сводке Минобороны России во вторник.Подразделениями группировки "Север" уничтожили 40 военнослужащих, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Бойцы группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили 11 контратак. Противник потерял до 460 боевиков, два автомобиля, гаубицу Д-30 и два американских орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки разбили до 370 солдат ВСУ, боевую машину пехоты, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, вражеский полевой склад боеприпасов.Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, отразила 12 контратак. Противник потерял более 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие "Мста-Б" и две гаубицы Д-30.В зоне ответственности подразделений "Днепра" враг потерял до 60 человек и три автомобиля.Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки, уничтожили до 155 боевиков, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходнаую артустановку "Акация".Также российские войска за сутки освободили два населенных пункта – Новодаровку Запорожской области и Романовку Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - КремльПотери на всех фронтах: ВСУ лишились еще 1,5 тысяч боевиков за суткиНа Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу