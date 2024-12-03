https://crimea.ria.ru/20241203/popytki-ssha-podlit-maslo-v-ogon-ne-izmenyat-dinamiku-na-fronte---kreml-1142333165.html

Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - Кремль

Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - Кремль - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - Кремль

Действующая администрация США продолжает подливать масло в огонь, чтобы не дать войне на Украине замедлиться, однако это не повлияет на динамику на фронте. Об... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T12:38

2024-12-03T12:38

2024-12-03T12:38

дмитрий песков

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Действующая администрация США продолжает подливать масло в огонь, чтобы не дать войне на Украине замедлиться, однако это не повлияет на динамику на фронте. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин."Нынешняя администрация преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться. Администрация делает все возможное с тем, чтобы дальше подливать масло в огонь", - цитирует Пескова РИА Новости.При этом он подчеркнул, что новые пакеты американской помощи Украине не смогут повлиять на ситуацию на фронте.На днях стало известно, что президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины – обращение могут рассмотреть в декабре.Как сообщали амерканские СМИ, Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае, если закон примут, Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMSЭксперт оценил возможности Европы вооружать Украину без СШАПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, сша, украина, поставки западного оружия украине, новости сво, россия, политика, кремль