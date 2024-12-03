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Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - Кремль - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - Кремль
Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - Кремль - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - Кремль
Действующая администрация США продолжает подливать масло в огонь, чтобы не дать войне на Украине замедлиться, однако это не повлияет на динамику на фронте. Об... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T12:38
2024-12-03T12:38
дмитрий песков
сша
украина
поставки западного оружия украине
новости сво
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Действующая администрация США продолжает подливать масло в огонь, чтобы не дать войне на Украине замедлиться, однако это не повлияет на динамику на фронте. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин."Нынешняя администрация преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться. Администрация делает все возможное с тем, чтобы дальше подливать масло в огонь", - цитирует Пескова РИА Новости.При этом он подчеркнул, что новые пакеты американской помощи Украине не смогут повлиять на ситуацию на фронте.На днях стало известно, что президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины – обращение могут рассмотреть в декабре.Как сообщали амерканские СМИ, Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае, если закон примут, Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожен состав с ракетами ATACMSЭксперт оценил возможности Европы вооружать Украину без СШАПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, сша, украина, поставки западного оружия украине, новости сво, россия, политика, кремль
Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - Кремль

Попытки администрации Байдена подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - Песков

12:38 03.12.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Действующая администрация США продолжает подливать масло в огонь, чтобы не дать войне на Украине замедлиться, однако это не повлияет на динамику на фронте. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.
"Нынешняя администрация преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться. Администрация делает все возможное с тем, чтобы дальше подливать масло в огонь", - цитирует Пескова РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что новые пакеты американской помощи Украине не смогут повлиять на ситуацию на фронте.
"Эти, и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять на динамику, которая на фронтах", - сказал представитель Кремля.
На днях стало известно, что президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины – обращение могут рассмотреть в декабре.
Как сообщали амерканские СМИ, Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.
Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае, если закон примут, Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.
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Дмитрий ПесковСШАУкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовости СВОРоссияПолитикаКремль
 
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