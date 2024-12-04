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В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма
В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Черноморского района Крыма Иван Колесниченко. Об этом сообщил глава районной администрации Александр РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T13:23
2024-12-04T13:23
2024-12-04T13:23
черноморский район
память
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александр дудинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Черноморского района Крыма Иван Колесниченко. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.Иван Колесниченко погиб 17 октября. Он защищал нашу Родину стойко и мужественно, подчеркнул глава администрации. Героя представили к высокой государственной награде – "Ордену Мужества" (посмертно).
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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черноморский район, память, утраты, новости сво, герои сво, александр дудинов, новости крыма
В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма
В зоне спецоперации погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма