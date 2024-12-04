В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма

"Стало известно о смерти рядового Колесниченко Ивана Викторовича 2003 года рождения, погибшего в октябре этого года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе подразделений батальона ВС Российской Федерации", – сказано в сообщении.