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В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма
В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Черноморского района Крыма Иван Колесниченко. Об этом сообщил глава районной администрации Александр РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T13:23
2024-12-04T13:23
черноморский район
память
утраты
новости сво
герои сво
александр дудинов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Черноморского района Крыма Иван Колесниченко. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.Иван Колесниченко погиб 17 октября. Он защищал нашу Родину стойко и мужественно, подчеркнул глава администрации. Героя представили к высокой государственной награде – "Ордену Мужества" (посмертно).
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5
4.7
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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черноморский район, память, утраты, новости сво, герои сво, александр дудинов, новости крыма
В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма

В зоне спецоперации погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма

13:23 04.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Черноморского района Крыма Иван Колесниченко. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.
"Стало известно о смерти рядового Колесниченко Ивана Викторовича 2003 года рождения, погибшего в октябре этого года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе подразделений батальона ВС Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Иван Колесниченко погиб 17 октября. Он защищал нашу Родину стойко и мужественно, подчеркнул глава администрации. Героя представили к высокой государственной награде – "Ордену Мужества" (посмертно).
Черноморский районПамятьУтратыНовости СВОГерои СВОАлександр ДудиновНовости Крыма
 
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