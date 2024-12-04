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Две тысячи жертв: в Феодосии вспоминают расстрелянных фашистами евреев

Две тысячи жертв: в Феодосии вспоминают расстрелянных фашистами евреев - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Две тысячи жертв: в Феодосии вспоминают расстрелянных фашистами евреев

В Феодосии состоялась траурная акция к годовщине расстрела двух тысяч горожан еврейской национальности, который фашистские оккупанты провели на окраине города... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T13:52

2024-12-04T13:52

2024-12-04T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась траурная акция к годовщине расстрела двух тысяч горожан еврейской национальности, который фашистские оккупанты провели на окраине города 83 года назад. Мероприятие прошло у памятного знака жертвам Холокоста при участии представителей городской власти, прокуратуры и членов местной еврейской общины, сообщает пресс-служба администрации города.За период нацисткой оккупации Крымского полуострова около 40 тысяч евреев стали жертвами жестокости и бесчеловечности фашистов. Среди убитых около двух тысяч – феодосийцы."У каждого еврея есть свой маленький Бабий Яр, у феодосийских евреев он здесь – на пересечении Симферопольского и Керченского шоссе. Из двух тысяч расстрелянных людей фамилии девятисот восстановлены", – рассказала представитель еврейской общины города Лариса Краснобаева.Участие в мероприятии принял также Арон Киричанский, который пережил Холокост в детском возрасте и чудом избежал казни. По его словам, 4 декабря 1941 года на Базарную улицу (в годы ВОВ – Сенная площадь) по приказу немецких оккупантов прибыли женщины, дети и старики.В ходе траурной акции на месте массового расстрела прочти поминальную молитву кадишь, после минуты молчания присутствующие возложили цветы к подножию мемориального знака.3 ноября 1941 года немцы захватили Феодосию. На то время в городе проживало 45 тысяч человек, из них 2900 евреев и 600 крымчаков. Буквально через месяц – 4 декабря – все жители еврейской национальности были отведены к противотанковому рву и расстреляны. Именно на этом месте по инициативе еврейской общины города был установлен памятный знак жертвам Холокоста в Феодосии. Массовые расстрелы в Феодосии продолжались несколько дней. После жителей еврейской национальности стали уничтожать крымчаков. Траурные мероприятия по крымчакам, массово расстрелянным в Феодосии, традиционно проходят в городе 12 декабря у мемориала погибшим жителям города в годы Великой Отечественной войны на улице Лесопарковой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский холокост: истории расстрелянных семей200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчакиНевероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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