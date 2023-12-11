https://crimea.ria.ru/20231211/Rasstrelyannyy-narod-1117738722.html

200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки

200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки - РИА Новости Крым, 11.12.2023

200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки

11 декабря в Крыму отмечают День памяти крымчаков и евреев — жертв нацизма. С 11 по 13 декабря 1941 года произошло самое массовое истребление жителей... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T11:52

2023-12-11T11:52

2023-12-11T12:06

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11 декабря в Крыму отмечают День памяти крымчаков и евреев — жертв нацизма. С 11 по 13 декабря 1941 года произошло самое массовое истребление жителей полуострова по национальному признаку. Крымчаки как народ оказались на грани исчезновения.Фашистские лагеря в Крыму: убийства, пытки, опыты на людяхКто такие крымчакиЭтот народ сформировался из нескольких групп евреев, поселившихся в Крыму в средние века. Они жили обособлено, частично приняли крымско-татарскую культуру, но исповедовали иудаизм.Их языком стал крымчакский диалект крымско-татарского языка.Незадолго до Великой Отечественной войны крымчакская община насчитывала 9-10 тыс. человек. Около четверти крымчакского населения жили в Симферополе.Неизвестный солдат в Симферополе может быть известнымЧто случилось в декабре 1941 годаТолько в Симферополе были расстреляны не менее 1,5 тысяч крымчаков, по всему Крыму 6-7 тысяч. Известно о двух крымчаках, которые смогли спастись с места расстрела.Раисе Гурджи (Патик) было тогда 15 лет. Она три дня пролежала под трупами, выбралась, смогла добраться до людей, которые ее приютили.Молодые супруги Михаил и Ольга Зенгезе у края рва договорились прыгнуть вниз прежде, чем начнут стрелять. Оба уцелели, но из огромной могилы выбрался только Михаил. Ольга замерзла.Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениямиЧто стало с народомБыло уничтожено 70-80% всей общины. После войны на полуостров вернулись фронтовики и те крымчаки, которые успели эвакуироваться.Всего тогда их насчитывалось 700-750 человек. К моменту распада Советского Союза община состояла из менее чем полутора тысяч человек.К нашему времени на полуострове осталось около двухсот крымчаков.Идеология смерти: как фашисты убивали крымских евреев

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым в истории: секреты, факты, фото, крымчаки, история, великая отечественная война