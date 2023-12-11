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200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки
200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки - РИА Новости Крым, 11.12.2023
200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки
11 декабря в Крыму отмечают День памяти крымчаков и евреев — жертв нацизма. С 11 по 13 декабря 1941 года произошло самое массовое истребление жителей... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T11:52
2023-12-11T12:06
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
крымчаки
история
великая отечественная война
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11 декабря в Крыму отмечают День памяти крымчаков и евреев — жертв нацизма. С 11 по 13 декабря 1941 года произошло самое массовое истребление жителей полуострова по национальному признаку. Крымчаки как народ оказались на грани исчезновения.Фашистские лагеря в Крыму: убийства, пытки, опыты на людяхКто такие крымчакиЭтот народ сформировался из нескольких групп евреев, поселившихся в Крыму в средние века. Они жили обособлено, частично приняли крымско-татарскую культуру, но исповедовали иудаизм.Их языком стал крымчакский диалект крымско-татарского языка.Незадолго до Великой Отечественной войны крымчакская община насчитывала 9-10 тыс. человек. Около четверти крымчакского населения жили в Симферополе.Неизвестный солдат в Симферополе может быть известнымЧто случилось в декабре 1941 годаТолько в Симферополе были расстреляны не менее 1,5 тысяч крымчаков, по всему Крыму 6-7 тысяч. Известно о двух крымчаках, которые смогли спастись с места расстрела.Раисе Гурджи (Патик) было тогда 15 лет. Она три дня пролежала под трупами, выбралась, смогла добраться до людей, которые ее приютили.Молодые супруги Михаил и Ольга Зенгезе у края рва договорились прыгнуть вниз прежде, чем начнут стрелять. Оба уцелели, но из огромной могилы выбрался только Михаил. Ольга замерзла.Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениямиЧто стало с народомБыло уничтожено 70-80% всей общины. После войны на полуостров вернулись фронтовики и те крымчаки, которые успели эвакуироваться.Всего тогда их насчитывалось 700-750 человек. К моменту распада Советского Союза община состояла из менее чем полутора тысяч человек.К нашему времени на полуострове осталось около двухсот крымчаков.Идеология смерти: как фашисты убивали крымских евреев
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
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крым, крым в истории: секреты, факты, фото, крымчаки, история, великая отечественная война
200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки

Расстрелы крымчаков в Крыму привели народ на грань исчезновения

11:52 11.12.2023 (обновлено: 12:06 11.12.2023)
 
© toldot.ruРаввин прощается с крымчакской общиной Карасубазара
Раввин прощается с крымчакской общиной Карасубазара
© toldot.ru
Читать в
11 декабря в Крыму отмечают День памяти крымчаков и евреев — жертв нацизма. С 11 по 13 декабря 1941 года произошло самое массовое истребление жителей полуострова по национальному признаку. Крымчаки как народ оказались на грани исчезновения.
Фашистские лагеря в Крыму: убийства, пытки, опыты на людях

Кто такие крымчаки

Этот народ сформировался из нескольких групп евреев, поселившихся в Крыму в средние века. Они жили обособлено, частично приняли крымско-татарскую культуру, но исповедовали иудаизм.
Их языком стал крымчакский диалект крымско-татарского языка.
Незадолго до Великой Отечественной войны крымчакская община насчитывала 9-10 тыс. человек. Около четверти крымчакского населения жили в Симферополе.
Неизвестный солдат в Симферополе может быть известным

Что случилось в декабре 1941 года

Только в Симферополе были расстреляны не менее 1,5 тысяч крымчаков, по всему Крыму 6-7 тысяч. Известно о двух крымчаках, которые смогли спастись с места расстрела.
Раисе Гурджи (Патик) было тогда 15 лет. Она три дня пролежала под трупами, выбралась, смогла добраться до людей, которые ее приютили.
Молодые супруги Михаил и Ольга Зенгезе у края рва договорились прыгнуть вниз прежде, чем начнут стрелять. Оба уцелели, но из огромной могилы выбрался только Михаил. Ольга замерзла.
Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями

Что стало с народом

Было уничтожено 70-80% всей общины. После войны на полуостров вернулись фронтовики и те крымчаки, которые успели эвакуироваться.
Всего тогда их насчитывалось 700-750 человек. К моменту распада Советского Союза община состояла из менее чем полутора тысяч человек.
К нашему времени на полуострове осталось около двухсот крымчаков.
Идеология смерти: как фашисты убивали крымских евреев
КрымКрым в истории: секреты, факты, фотоКрымчакиИсторияВеликая Отечественная война
 
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