https://crimea.ria.ru/20231129/chast-rasstrelnogo-rva-v-simferopole-stala-selkhozvladeniyami-1133068730.html

Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями

Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями

РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T21:31

2023-11-29T21:31

2023-11-29T21:31

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Заместитель заведующего базой Аптекоуправления в Симферополе Илья Сирота в последний раз видел свою сестру на краю рва. Она стояла в группе женщин и смотрела вниз — на трупы и еще шевелящихся раненых. Мужчина видел, как ее убили. А самому Сироте повезло: вытащили из очередной партии приговоренных и заставили связывать снятую с них верхнюю одежду. Удалось влезть в кузов грузовика, спрятаться под тюками вещей.Мы никогда не узнаем точно, сколько людей осталось в противотанковом рве на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Количество убитых в 1941-1944 годах во время фашистской оккупации мирных жителей и военнопленных исследователи в разное время называли разное: 15-20 и даже "около 25 тысяч".Зато в подробностях известно, как собирали обреченных, как выстраивали на краю, как убивали: палачи на судебных процессах делились подробностями. До "регламента" действий экзекуционных команд и воспоминаний вроде: "обервахтмейстер полиции Хуппе несколько раз попал ребенку в руку и отстрелил ему палец, который угодил свидетелю Гучке прямо в лицо и туловище".Странная судьба у Симферопольского рва. Он был выкопан брошенными на строительство оборонительных сооружений жителями города — и не сыграл никакой роли при наступлении врагов. Его прошлое — кровь, боль, забвение — и мародеры, копавшиеся в 80-х годах в останках расстрелянных. Настоящее — тоже грабители братской могилы, не единожды осужденные и снова возвращавшиеся на это место.А этой осенью произошло еще одно событие: часть братской могилы на кадастровой карте отнесли к нескольким участкам сельхозпользования.Край братской могилыНа кадастровой карте Крыма наконец-то появился Симферопольский ров. Точнее, как он официально называется — "Братская могила жертв фашистского террора (противотанковый ров — место массовых казней)". Приказом минимущества РК была утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане.Однако к охраняемой территории оказался отнесен участок площадью 13 612 квадратных метров. А площадь расстрельного рва — 20 368 квадратных метров. Волшебным образом "испарились" 6 756 квадратов.На кадастровой карте ров теперь выглядит так: зеленая полоса, по одному из краев которой проходят тонкие красные линии. Они отторгают часть братской могилы в пользу пяти вплотную прилегающих участков частных сельхозугодий.Сеют и пашут вплотную ко рву. Но ведь он сам не мог "усохнуть". Тем более, что границы рва, выходящего одним концом к шоссе, а другим — к сельскому кладбищу, обозначены в натуре.В 1986 году, после всесоюзного скандала, связанного с мародерской вольницей на братской могиле, крымские власти приняли решение закрыть ров бетонным саркофагом. Для этого нужно было найти его границы и убедиться, что ими и ограничиваются захоронения. Возглавлявший вы те годы управление культуры Крымского облисполкома Вячеслав Пересунько вспоминал: "За эти годы (со времен войны - ред.) ров практически сравнялся с землей, поле было распахано, и сам ров частично распахивался — с дальнего от шоссе края! Трактора катались по рву вдоль и поперек".Из воспоминаний главного инженера специализированного ремонтно-строительного управления зеленого строительства и комплексного благоустройства Леонида Манпеля:"По моей просьбе выделили двести человек курсантов Симферопольского военно-политического строительного училища. По моему указанию они рыли поперечные траншеи на ширину рва до появления останков... Условия работы были тяжелы в моральном отношении. Постоянный трупный запах, женская обувь, протезы, палки, костыли, детские ботиночки, резиновые ботики — свидетельства страшного массового убийства".Именно тогда, в 1986-м, и были вынесены в натуре границы укрытого бетоном рва. Поверху, по его краям, установили бетонные столбики в виде факелов. На баланс этот мемориал, состоявший из памятного знака у дороги и самого рва площадью в 2,0368 гектара, принял Трудовской сельсовет Симферопольского района.Расстрельный ров и его границыВ паспорте на памятник украинского времени эта площадь с советских времен осталась неизменной.В 2016 году Совмин Крыма поставил памятник на учет в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (ЕГРОКН) под № 911710873210005. Убедиться в этом можно, введя номер объекта на сайте ЕГРОКН.Там имеется текстовое описание границ объекта на участке, а также указано: "Границы территории культурного объекта по периметру занимают площадь 2,0368 га".То есть, границы памятника определены и установлены по российскому законодательству. "Усохнуть" в натуре он никак не может.Так как же получилось урезание его площади на карте?Министерство имущественных и земельных отношений РК на запрос РИА Новости Крым сообщило, что было рассмотрено заявление администрации Трудовского сельского поселения. А затем проект схемы расположения памятника на кадастровой карте был согласован с рядом министерств и ведомств.Из ответа на информационный запрос РИА Новости Крым министерства культуры РК за подписью заместителя министра — начальника департамента государственной охраны культурного наследия Андрея Ростенко:Получается, что согласование получила схема размещения рва на кадастровой карте, предоставленная администрацией Трудовского сельского поселения. Узнать, почему администрация подала документацию с урезанной площадью рва, на данный момент не получилось: два запроса РИА Новости Крым, отправленные еще в октябре — обычным и заказным письмами, - остались без ответов.При этом можно достоверно утверждать, что копия паспорта на памятник с обозначенной площадью в 2,0368 гектара там есть - перешла "по наследству" с украинского времени, была оформлена по российскому законодательству. И возможность заглянуть в ЕГРОКН, где числится памятник, у сельсовета тоже имеется.РИА Новости Крым ждет ответа от Трудовского сельского поселения и запросили комментарий у юриста, чтобы разобраться в ситуации и поставить точку в этом вопросе. Хроника рва(из справки-приложения к Акту государственной историко-культурной экспертизы от 4.04.2022 г. Заказчик экспертизы — Министерство культуры Республики Крым):- 6-17 декабря 1941 г. — расстреляно 1700 тысяч цыган, 3000 крымчаков, 10500 евреев. В эти дни, ежедневно, во время массовых расстрелов, ко рву пригоняли военнопленных из лагеря "Картофельный городок". Им приказывали засыпать трупы землей, после чего здесь же расстреливали.- начало января 1942 г.: расстреляно 3176 евреев, 85 партизан, 12 "грабителей", 122 коммуниста.- 15-16 февраля 1942 г.: казнены 1457 человек — евреи, коммунисты, партизаны и обвиненные в связи с ними, "грабители", 1 саботажник, 1 "антисоциальный элемент".- 16-28 февраля 1942 г.: расстреляны 1515 человек — евреи, коммунисты, партизаны и обвиненные в связи с ними, цыгане, саботажник, "антисоциальный элемент".- июль 1942 г. Ко рву привезли 595 захваченных в плен моряков ЧФ, заставили забросать останки негашеной известью и землей, после чего расстреляли у края рва, граничащего с дорогой.- ров использовался как место сокрытия тел людей, умерщвленных в машинах-"душегубках". Место выгрузки тел и количество неизвестно.- конец октября-начало ноября 1943 г.: расстреляно около 300 крымских татар из окрестных деревень, обвиненных в связи с партизанами.Читайте также на РИА Новости Крым:"А фашисты — это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войныИдеология смерти: как фашисты убивали крымских евреевВахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя

симферополь

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Наталья Дремова

симферополь, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, фашизм, авторы, минимущества крыма, минкульт крыма, история