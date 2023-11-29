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Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями
Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями
РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T21:31
2023-11-29T21:31
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Заместитель заведующего базой Аптекоуправления в Симферополе Илья Сирота в последний раз видел свою сестру на краю рва. Она стояла в группе женщин и смотрела вниз — на трупы и еще шевелящихся раненых. Мужчина видел, как ее убили. А самому Сироте повезло: вытащили из очередной партии приговоренных и заставили связывать снятую с них верхнюю одежду. Удалось влезть в кузов грузовика, спрятаться под тюками вещей.Мы никогда не узнаем точно, сколько людей осталось в противотанковом рве на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Количество убитых в 1941-1944 годах во время фашистской оккупации мирных жителей и военнопленных исследователи в разное время называли разное: 15-20 и даже "около 25 тысяч".Зато в подробностях известно, как собирали обреченных, как выстраивали на краю, как убивали: палачи на судебных процессах делились подробностями. До "регламента" действий экзекуционных команд и воспоминаний вроде: "обервахтмейстер полиции Хуппе несколько раз попал ребенку в руку и отстрелил ему палец, который угодил свидетелю Гучке прямо в лицо и туловище".Странная судьба у Симферопольского рва. Он был выкопан брошенными на строительство оборонительных сооружений жителями города — и не сыграл никакой роли при наступлении врагов. Его прошлое — кровь, боль, забвение — и мародеры, копавшиеся в 80-х годах в останках расстрелянных. Настоящее — тоже грабители братской могилы, не единожды осужденные и снова возвращавшиеся на это место.А этой осенью произошло еще одно событие: часть братской могилы на кадастровой карте отнесли к нескольким участкам сельхозпользования.Край братской могилыНа кадастровой карте Крыма наконец-то появился Симферопольский ров. Точнее, как он официально называется — "Братская могила жертв фашистского террора (противотанковый ров — место массовых казней)". Приказом минимущества РК была утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане.Однако к охраняемой территории оказался отнесен участок площадью 13 612 квадратных метров. А площадь расстрельного рва — 20 368 квадратных метров. Волшебным образом "испарились" 6 756 квадратов.На кадастровой карте ров теперь выглядит так: зеленая полоса, по одному из краев которой проходят тонкие красные линии. Они отторгают часть братской могилы в пользу пяти вплотную прилегающих участков частных сельхозугодий.Сеют и пашут вплотную ко рву. Но ведь он сам не мог "усохнуть". Тем более, что границы рва, выходящего одним концом к шоссе, а другим — к сельскому кладбищу, обозначены в натуре.В 1986 году, после всесоюзного скандала, связанного с мародерской вольницей на братской могиле, крымские власти приняли решение закрыть ров бетонным саркофагом. Для этого нужно было найти его границы и убедиться, что ими и ограничиваются захоронения. Возглавлявший вы те годы управление культуры Крымского облисполкома Вячеслав Пересунько вспоминал: "За эти годы (со времен войны - ред.) ров практически сравнялся с землей, поле было распахано, и сам ров частично распахивался — с дальнего от шоссе края! Трактора катались по рву вдоль и поперек".Из воспоминаний главного инженера специализированного ремонтно-строительного управления зеленого строительства и комплексного благоустройства Леонида Манпеля:"По моей просьбе выделили двести человек курсантов Симферопольского военно-политического строительного училища. По моему указанию они рыли поперечные траншеи на ширину рва до появления останков... Условия работы были тяжелы в моральном отношении. Постоянный трупный запах, женская обувь, протезы, палки, костыли, детские ботиночки, резиновые ботики — свидетельства страшного массового убийства".Именно тогда, в 1986-м, и были вынесены в натуре границы укрытого бетоном рва. Поверху, по его краям, установили бетонные столбики в виде факелов. На баланс этот мемориал, состоявший из памятного знака у дороги и самого рва площадью в 2,0368 гектара, принял Трудовской сельсовет Симферопольского района.Расстрельный ров и его границыВ паспорте на памятник украинского времени эта площадь с советских времен осталась неизменной.В 2016 году Совмин Крыма поставил памятник на учет в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (ЕГРОКН) под № 911710873210005. Убедиться в этом можно, введя номер объекта на сайте ЕГРОКН.Там имеется текстовое описание границ объекта на участке, а также указано: "Границы территории культурного объекта по периметру занимают площадь 2,0368 га".То есть, границы памятника определены и установлены по российскому законодательству. "Усохнуть" в натуре он никак не может.Так как же получилось урезание его площади на карте?Министерство имущественных и земельных отношений РК на запрос РИА Новости Крым сообщило, что было рассмотрено заявление администрации Трудовского сельского поселения. А затем проект схемы расположения памятника на кадастровой карте был согласован с рядом министерств и ведомств.Из ответа на информационный запрос РИА Новости Крым министерства культуры РК за подписью заместителя министра — начальника департамента государственной охраны культурного наследия Андрея Ростенко:Получается, что согласование получила схема размещения рва на кадастровой карте, предоставленная администрацией Трудовского сельского поселения. Узнать, почему администрация подала документацию с урезанной площадью рва, на данный момент не получилось: два запроса РИА Новости Крым, отправленные еще в октябре — обычным и заказным письмами, - остались без ответов.При этом можно достоверно утверждать, что копия паспорта на памятник с обозначенной площадью в 2,0368 гектара там есть - перешла "по наследству" с украинского времени, была оформлена по российскому законодательству. И возможность заглянуть в ЕГРОКН, где числится памятник, у сельсовета тоже имеется.РИА Новости Крым ждет ответа от Трудовского сельского поселения и запросили комментарий у юриста, чтобы разобраться в ситуации и поставить точку в этом вопросе. Хроника рва(из справки-приложения к Акту государственной историко-культурной экспертизы от 4.04.2022 г. Заказчик экспертизы — Министерство культуры Республики Крым):- 6-17 декабря 1941 г. — расстреляно 1700 тысяч цыган, 3000 крымчаков, 10500 евреев. В эти дни, ежедневно, во время массовых расстрелов, ко рву пригоняли военнопленных из лагеря "Картофельный городок". Им приказывали засыпать трупы землей, после чего здесь же расстреливали.- начало января 1942 г.: расстреляно 3176 евреев, 85 партизан, 12 "грабителей", 122 коммуниста.- 15-16 февраля 1942 г.: казнены 1457 человек — евреи, коммунисты, партизаны и обвиненные в связи с ними, "грабители", 1 саботажник, 1 "антисоциальный элемент".- 16-28 февраля 1942 г.: расстреляны 1515 человек — евреи, коммунисты, партизаны и обвиненные в связи с ними, цыгане, саботажник, "антисоциальный элемент".- июль 1942 г. Ко рву привезли 595 захваченных в плен моряков ЧФ, заставили забросать останки негашеной известью и землей, после чего расстреляли у края рва, граничащего с дорогой.- ров использовался как место сокрытия тел людей, умерщвленных в машинах-"душегубках". Место выгрузки тел и количество неизвестно.- конец октября-начало ноября 1943 г.: расстреляно около 300 крымских татар из окрестных деревень, обвиненных в связи с партизанами.Читайте также на РИА Новости Крым:"А фашисты — это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войныИдеология смерти: как фашисты убивали крымских евреевВахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя
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Наталья Дремова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, фашизм, авторы, минимущества крыма, минкульт крыма, история
Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями

Что происходит с расстрельным рвом евреев под Симферополем

21:31 29.11.2023
 
© Наталья ДремоваТак выглядел ров после освобождения Крыма. Историко-этнографический музей крымчаков
Так выглядел ров после освобождения Крыма. Историко-этнографический музей крымчаков
© Наталья Дремова
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Наталья Дремова
Все материалы
Заместитель заведующего базой Аптекоуправления в Симферополе Илья Сирота в последний раз видел свою сестру на краю рва. Она стояла в группе женщин и смотрела вниз — на трупы и еще шевелящихся раненых. Мужчина видел, как ее убили. А самому Сироте повезло: вытащили из очередной партии приговоренных и заставили связывать снятую с них верхнюю одежду. Удалось влезть в кузов грузовика, спрятаться под тюками вещей.
Мы никогда не узнаем точно, сколько людей осталось в противотанковом рве на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Количество убитых в 1941-1944 годах во время фашистской оккупации мирных жителей и военнопленных исследователи в разное время называли разное: 15-20 и даже "около 25 тысяч".
Зато в подробностях известно, как собирали обреченных, как выстраивали на краю, как убивали: палачи на судебных процессах делились подробностями. До "регламента" действий экзекуционных команд и воспоминаний вроде: "обервахтмейстер полиции Хуппе несколько раз попал ребенку в руку и отстрелил ему палец, который угодил свидетелю Гучке прямо в лицо и туловище".
Странная судьба у Симферопольского рва. Он был выкопан брошенными на строительство оборонительных сооружений жителями города — и не сыграл никакой роли при наступлении врагов. Его прошлое — кровь, боль, забвение — и мародеры, копавшиеся в 80-х годах в останках расстрелянных. Настоящее — тоже грабители братской могилы, не единожды осужденные и снова возвращавшиеся на это место.
© Личный архив Н. ДремовойМародерские раскопки братской могилы на 10-м км шоссе Симферополь-Феодосия.
Мародерские раскопки братской могилы на 10-м км шоссе Симферополь-Феодосия.
© Личный архив Н. Дремовой
Мародерские раскопки братской могилы на 10-м км шоссе Симферополь-Феодосия.
А этой осенью произошло еще одно событие: часть братской могилы на кадастровой карте отнесли к нескольким участкам сельхозпользования.

Край братской могилы

На кадастровой карте Крыма наконец-то появился Симферопольский ров. Точнее, как он официально называется — "Братская могила жертв фашистского террора (противотанковый ров — место массовых казней)". Приказом минимущества РК была утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане.
Однако к охраняемой территории оказался отнесен участок площадью 13 612 квадратных метров. А площадь расстрельного рва — 20 368 квадратных метров. Волшебным образом "испарились" 6 756 квадратов.
На кадастровой карте ров теперь выглядит так: зеленая полоса, по одному из краев которой проходят тонкие красные линии. Они отторгают часть братской могилы в пользу пяти вплотную прилегающих участков частных сельхозугодий.
© Публичная кадастровая карта, egrp365.org.Так выглядит ров на Публичной кадастровой карте: края показаны как часть примыкающих участков.
Так выглядит ров на Публичной кадастровой карте: края показаны как часть примыкающих участков.
© Публичная кадастровая карта, egrp365.org.
Так выглядит ров на Публичной кадастровой карте: края показаны как часть примыкающих участков.
Сеют и пашут вплотную ко рву. Но ведь он сам не мог "усохнуть". Тем более, что границы рва, выходящего одним концом к шоссе, а другим — к сельскому кладбищу, обозначены в натуре.
В 1986 году, после всесоюзного скандала, связанного с мародерской вольницей на братской могиле, крымские власти приняли решение закрыть ров бетонным саркофагом. Для этого нужно было найти его границы и убедиться, что ими и ограничиваются захоронения.
Возглавлявший вы те годы управление культуры Крымского облисполкома Вячеслав Пересунько вспоминал:
"За эти годы (со времен войны - ред.) ров практически сравнялся с землей, поле было распахано, и сам ров частично распахивался — с дальнего от шоссе края! Трактора катались по рву вдоль и поперек".
Из воспоминаний главного инженера специализированного ремонтно-строительного управления зеленого строительства и комплексного благоустройства Леонида Манпеля:
"По моей просьбе выделили двести человек курсантов Симферопольского военно-политического строительного училища. По моему указанию они рыли поперечные траншеи на ширину рва до появления останков... Условия работы были тяжелы в моральном отношении. Постоянный трупный запах, женская обувь, протезы, палки, костыли, детские ботиночки, резиновые ботики — свидетельства страшного массового убийства".
Именно тогда, в 1986-м, и были вынесены в натуре границы укрытого бетоном рва. Поверху, по его краям, установили бетонные столбики в виде факелов. На баланс этот мемориал, состоявший из памятного знака у дороги и самого рва площадью в 2,0368 гектара, принял Трудовской сельсовет Симферопольского района.
© Фото Ф. Дрозда, личный архив Н. Дремовой.Открытие мемориала на месте братской могилы на 10-м км шоссе Симферополь-Феодосия, 1986 г.
Открытие мемориала на месте братской могилы на 10-м км шоссе Симферополь-Феодосия, 1986 г.
© Фото Ф. Дрозда, личный архив Н. Дремовой.
Открытие мемориала на месте братской могилы на 10-м км шоссе Симферополь-Феодосия, 1986 г.

Расстрельный ров и его границы

В паспорте на памятник украинского времени эта площадь с советских времен осталась неизменной.
В 2016 году Совмин Крыма поставил памятник на учет в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (ЕГРОКН) под № 911710873210005. Убедиться в этом можно, введя номер объекта на сайте ЕГРОКН.
Там имеется текстовое описание границ объекта на участке, а также указано: "Границы территории культурного объекта по периметру занимают площадь 2,0368 га".
То есть, границы памятника определены и установлены по российскому законодательству. "Усохнуть" в натуре он никак не может.
Так как же получилось урезание его площади на карте?
Министерство имущественных и земельных отношений РК на запрос РИА Новости Крым сообщило, что было рассмотрено заявление администрации Трудовского сельского поселения. А затем проект схемы расположения памятника на кадастровой карте был согласован с рядом министерств и ведомств.
"Основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на момент принятия решения об ее утверждении отсутствовали", — говорится в ответе, подписанным заместителем министра Минимущества РК Арсением Гостевым.
Из ответа на информационный запрос РИА Новости Крым министерства культуры РК за подписью заместителя министра — начальника департамента государственной охраны культурного наследия Андрея Ростенко:
"Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков. В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет. То есть, границы территории объекта культурного наследия не являются тождественными границам территории земельного участка, в которых расположен объект культурного наследия. Министерством культуры Республики Крым в адрес Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, администрации Трудовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, собственников (пользователей) земельных участков, в границах которых расположен указанный объект культурного наследия, направлена информация о режимах использования земель в границах территории объекта культурного наследия".
Получается, что согласование получила схема размещения рва на кадастровой карте, предоставленная администрацией Трудовского сельского поселения. Узнать, почему администрация подала документацию с урезанной площадью рва, на данный момент не получилось: два запроса РИА Новости Крым, отправленные еще в октябре — обычным и заказным письмами, - остались без ответов.
При этом можно достоверно утверждать, что копия паспорта на памятник с обозначенной площадью в 2,0368 гектара там есть - перешла "по наследству" с украинского времени, была оформлена по российскому законодательству. И возможность заглянуть в ЕГРОКН, где числится памятник, у сельсовета тоже имеется.
© Личный архив Н. Дремовой.Документ украинского времени с обозначением площади рва (на один квадратный метр меньше, чем в ЕГРОКН) .
Документ украинского времени с обозначением площади рва (на один квадратный метр меньше, чем в ЕГРОКН) .
© Личный архив Н. Дремовой.
Документ украинского времени с обозначением площади рва (на один квадратный метр меньше, чем в ЕГРОКН) .
РИА Новости Крым ждет ответа от Трудовского сельского поселения и запросили комментарий у юриста, чтобы разобраться в ситуации и поставить точку в этом вопросе.

Хроника рва

(из справки-приложения к Акту государственной историко-культурной экспертизы от 4.04.2022 г. Заказчик экспертизы — Министерство культуры Республики Крым):
- 6-17 декабря 1941 г. — расстреляно 1700 тысяч цыган, 3000 крымчаков, 10500 евреев. В эти дни, ежедневно, во время массовых расстрелов, ко рву пригоняли военнопленных из лагеря "Картофельный городок". Им приказывали засыпать трупы землей, после чего здесь же расстреливали.
- начало января 1942 г.: расстреляно 3176 евреев, 85 партизан, 12 "грабителей", 122 коммуниста.
- 15-16 февраля 1942 г.: казнены 1457 человек — евреи, коммунисты, партизаны и обвиненные в связи с ними, "грабители", 1 саботажник, 1 "антисоциальный элемент".
- 16-28 февраля 1942 г.: расстреляны 1515 человек — евреи, коммунисты, партизаны и обвиненные в связи с ними, цыгане, саботажник, "антисоциальный элемент".
- июль 1942 г. Ко рву привезли 595 захваченных в плен моряков ЧФ, заставили забросать останки негашеной известью и землей, после чего расстреляли у края рва, граничащего с дорогой.
- ров использовался как место сокрытия тел людей, умерщвленных в машинах-"душегубках". Место выгрузки тел и количество неизвестно.
- конец октября-начало ноября 1943 г.: расстреляно около 300 крымских татар из окрестных деревень, обвиненных в связи с партизанами.
© Фото Ф. Дрозда, личный архив Н. Дремовой.Вот эти столбики были установлены вдоль рва, чтобы обозначить его границы, 1986 г.
Вот эти столбики были установлены вдоль рва, чтобы обозначить его границы, 1986 г.
© Фото Ф. Дрозда, личный архив Н. Дремовой.
Вот эти столбики были установлены вдоль рва, чтобы обозначить его границы, 1986 г.
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