План Трампа по Украине - СМИ раскрыли детали
План Трампа по Украине будет включать отказ Киева от территорий в пользу России - СМИ
12:25 04.12.2024 (обновлено: 12:32 04.12.2024)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Киев должен будет отказаться от территорий в пользу России, также с повестки будет снят вопрос о членстве Украины в НАТО. Таков план по урегулированию конфликта на Украине победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
"Советники Дональда Трампа публично и в частных разговорах обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана России на обозримое будущее", - говорится в публикации.
Также указывается, что предложения от трех главных советников "имеют некоторые общие черты, включая снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО".
Авторы отмечают, что Трампу еще предстоит собрать главную рабочую группу по разработке плана мирного урегулирования. По словам источников издания, итоговое соглашение, скорее всего, будет зависеть от того, что решат между собой Трамп, президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Команда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, сообщал ранее Wall Street Journal. По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается.
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