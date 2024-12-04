https://crimea.ria.ru/20241204/plan-trampa-po-ukraine---smi-raskryli-detali-1142361200.html

План Трампа по Украине - СМИ раскрыли детали

План Трампа по Украине - СМИ раскрыли детали - РИА Новости Крым, 04.12.2024

План Трампа по Украине - СМИ раскрыли детали

Киев должен будет отказаться от территорий в пользу России, также с повестки будет снят вопрос о членстве Украины в НАТО. Таков план по урегулированию конфликта РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T12:25

2024-12-04T12:25

2024-12-04T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Киев должен будет отказаться от территорий в пользу России, также с повестки будет снят вопрос о членстве Украины в НАТО. Таков план по урегулированию конфликта на Украине победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Также указывается, что предложения от трех главных советников "имеют некоторые общие черты, включая снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО".Авторы отмечают, что Трампу еще предстоит собрать главную рабочую группу по разработке плана мирного урегулирования. По словам источников издания, итоговое соглашение, скорее всего, будет зависеть от того, что решат между собой Трамп, президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский.Команда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, сообщал ранее Wall Street Journal. По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТОЧто скрывает заявление Зеленского о КрымеУкраина может "временно уступить" территории - Столтенберг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, украина, россия, переговоры, новости, владимир путин (политик), владимир зеленский