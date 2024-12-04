https://crimea.ria.ru/20241204/kogda-rossiya-polnostyu-pereydet-na-tsifrovoy-rubl-1142374191.html

Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль

Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль

С июля 2025 года на всей территории Российской Федерации станут доступны расчеты с помощью цифрового рубля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T16:41

2024-12-04T16:41

2024-12-04T16:41

россия

владимир путин (политик)

экономика

цифровой рубль

деньги

финансы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. С июля 2025 года на всей территории Российской Федерации станут доступны расчеты с помощью цифрового рубля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!".Все необходимые инструменты национальной цифровой инфраструктуры для полноценного функционирования финансового сектора в России уже сформированы, они успешно работают, подчеркнул глава государства. Он назвал это серьезным конкурентным преимуществои отечественной экономики."В некоторых юрисдикциях, например, в странах Евросоюза, в Австралии, в Сингапуре, пока осваиваются только отдельные элементы такой инфраструктуры. А у нас в России уже сформированы и успешно работают все ее элементы". - отметил президент.В финансовом секторе российской экономики уровень цифровизации превышает общемировой, продолжил Владимир Путин.Также российский лидер проинформировал, что с начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.Накануне глава государства утвердил бюджет страны на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов. Согласно главному финансовому документу государства, доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона.Одной из ключевых статей расходов бюджета России в 2025 году останется оборона, при этом социальное направление также остается в приоритете, а финансирование регионов, в том числе Крыма, сохраняется на прежнем уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России - прогноз на конец годаПутин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в КрымуКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга

https://crimea.ria.ru/20230803/bank-rossii-predstavil-logotip-tsifrovogo-rublya-1130517776.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), экономика, цифровой рубль, деньги, финансы, новости