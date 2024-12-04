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Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль
Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль
С июля 2025 года на всей территории Российской Федерации станут доступны расчеты с помощью цифрового рубля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T16:41
2024-12-04T16:41
2024-12-04T16:41
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экономика
цифровой рубль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. С июля 2025 года на всей территории Российской Федерации станут доступны расчеты с помощью цифрового рубля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!".Все необходимые инструменты национальной цифровой инфраструктуры для полноценного функционирования финансового сектора в России уже сформированы, они успешно работают, подчеркнул глава государства. Он назвал это серьезным конкурентным преимуществои отечественной экономики."В некоторых юрисдикциях, например, в странах Евросоюза, в Австралии, в Сингапуре, пока осваиваются только отдельные элементы такой инфраструктуры. А у нас в России уже сформированы и успешно работают все ее элементы". - отметил президент.В финансовом секторе российской экономики уровень цифровизации превышает общемировой, продолжил Владимир Путин.Также российский лидер проинформировал, что с начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.Накануне глава государства утвердил бюджет страны на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов. Согласно главному финансовому документу государства, доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона.Одной из ключевых статей расходов бюджета России в 2025 году останется оборона, при этом социальное направление также остается в приоритете, а финансирование регионов, в том числе Крыма, сохраняется на прежнем уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России - прогноз на конец годаПутин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в КрымуКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
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россия, владимир путин (политик), экономика, цифровой рубль, деньги, финансы, новости
Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль
Все регионы России с июля 2025 года должны перейти в расчетах на цифровой рубль – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. С июля 2025 года на всей территории Российской Федерации станут доступны расчеты с помощью цифрового рубля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!".
"Как и договаривались, со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета. А с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны", - сказал он.
Все необходимые инструменты национальной цифровой инфраструктуры для полноценного функционирования финансового сектора в России уже сформированы, они успешно работают, подчеркнул глава государства. Он назвал это серьезным конкурентным преимуществои отечественной экономики.
"В некоторых юрисдикциях, например, в странах Евросоюза, в Австралии, в Сингапуре, пока осваиваются только отдельные элементы такой инфраструктуры. А у нас в России уже сформированы и успешно работают все ее элементы". - отметил президент.
В финансовом секторе российской экономики уровень цифровизации превышает общемировой, продолжил Владимир Путин.
"Это подтверждает высокую технологичность этой сферы отечественной экономики, ее устремленность в будущее, умение ставить большие цели и работать на опережение", - акцентировал внимание он.
Также российский лидер проинформировал, что с начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %.
Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.
Накануне глава государства утвердил бюджет страны
на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов. Согласно главному финансовому документу государства, доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона.
Одной из ключевых статей расходов бюджета России в 2025 году
останется оборона, при этом социальное направление также остается в приоритете, а финансирование регионов, в том числе Крыма, сохраняется на прежнем уровне.
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