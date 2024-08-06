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Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
Легализация майнинга в России вносит поправки в целый ряд действующих законов - от регулирующих рекламу до антикоррупционных, и, в конечном счете, выведет рынок РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T09:22
2024-08-06T09:22
радио "спутник в крыму"
майнинг
россия
деньги
экономика
мнения
криптовалюта
андрей неукрытый
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Легализация майнинга в России вносит поправки в целый ряд действующих законов - от регулирующих рекламу до антикоррупционных, и, в конечном счете, выведет рынок из правового хаоса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон ранее принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы.Информация о легальных майнерах будет зафиксирована в Росфинмониторинге, данные об их деятельности смогут получить ФСБ и другие структуры, поскольку изменения вводятся, в частности, и в положения закона о противодействии коррупции."Допустим, то или иное юрлицо захочет добывать валюту с помощью майнинга и тем самым легализовать определенные доходы либо вознаграждения за ту или иную противоправную деятельность - все это уже будет отслеживаться", - говорит эксперт.Кроме того, по новому закону в стране будет запрещено рекламировать услуги по добыче криптовалюты - опытные майнеры не смогу завлекать новых неопытных инвесторов рекламными предложениями. Это исключает появление цифровых "пирамид".В целом, по его словам, рынок криптовалют сейчас находится вне правого поля, а законодательные инициативы, принятые Госдумой, позволяют всю эту деятельность урегулировать.Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и пресечь грязные схемы отмывания денег через территорию РФ. Однако закон еще требует проработки практических решений, заявлял ранее председатель Счетной палаты Крыма, глава Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – ПутинЦифровое наследство и новые тарифы: что ждет россиян в августеПутин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
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майнинг, россия, деньги, экономика, мнения, криптовалюта, андрей неукрытый
Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга

Эксперт пояснил механизм работы нового закона о майнинге в России

09:22 06.08.2024
 
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Легализация майнинга в России вносит поправки в целый ряд действующих законов - от регулирующих рекламу до антикоррупционных, и, в конечном счете, выведет рынок из правового хаоса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.
Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон ранее принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы.
"Даже в Крыму встречались случаи, когда использовали служебное место для майнинга. Но мы же понимаем, что цифровые валюты добываются при помощи электроэнергии. Есть тарифы и лимиты, есть нагрузки на электросети. Теперь будет необходимо получить разрешение и уникальный адрес-идентификатор для учета в системе приходных и расходных операций с цифровой валютой", - поясняет Неукрытый.
Информация о легальных майнерах будет зафиксирована в Росфинмониторинге, данные об их деятельности смогут получить ФСБ и другие структуры, поскольку изменения вводятся, в частности, и в положения закона о противодействии коррупции.
"Допустим, то или иное юрлицо захочет добывать валюту с помощью майнинга и тем самым легализовать определенные доходы либо вознаграждения за ту или иную противоправную деятельность - все это уже будет отслеживаться", - говорит эксперт.
Кроме того, по новому закону в стране будет запрещено рекламировать услуги по добыче криптовалюты - опытные майнеры не смогу завлекать новых неопытных инвесторов рекламными предложениями. Это исключает появление цифровых "пирамид".
"Дальнейший путь намайненой валюты, ее оборот будет регулировать Банк России - где ты можешь ее продать, в каких целях ты можешь ее использовать. Дополнительные разъяснения еще последуют", - продолжает гость эфира.
В целом, по его словам, рынок криптовалют сейчас находится вне правого поля, а законодательные инициативы, принятые Госдумой, позволяют всю эту деятельность урегулировать.
Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и пресечь грязные схемы отмывания денег через территорию РФ. Однако закон еще требует проработки практических решений, заявлял ранее председатель Счетной палаты Крыма, глава Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко.
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Радио "Спутник в Крыму"МайнингРоссияДеньгиЭкономикаМненияКриптовалютаАндрей Неукрытый
 
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