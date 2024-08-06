https://crimea.ria.ru/20240806/kripta-v-zakone--chto-realno-izmenit-legalizatsiya-mayninga-1139375601.html

Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга

Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга

Легализация майнинга в России вносит поправки в целый ряд действующих законов - от регулирующих рекламу до антикоррупционных, и, в конечном счете, выведет рынок РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T09:22

2024-08-06T09:22

2024-08-06T09:22

радио "спутник в крыму"

майнинг

россия

деньги

экономика

мнения

криптовалюта

андрей неукрытый

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Легализация майнинга в России вносит поправки в целый ряд действующих законов - от регулирующих рекламу до антикоррупционных, и, в конечном счете, выведет рынок из правового хаоса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон ранее принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы.Информация о легальных майнерах будет зафиксирована в Росфинмониторинге, данные об их деятельности смогут получить ФСБ и другие структуры, поскольку изменения вводятся, в частности, и в положения закона о противодействии коррупции."Допустим, то или иное юрлицо захочет добывать валюту с помощью майнинга и тем самым легализовать определенные доходы либо вознаграждения за ту или иную противоправную деятельность - все это уже будет отслеживаться", - говорит эксперт.Кроме того, по новому закону в стране будет запрещено рекламировать услуги по добыче криптовалюты - опытные майнеры не смогу завлекать новых неопытных инвесторов рекламными предложениями. Это исключает появление цифровых "пирамид".В целом, по его словам, рынок криптовалют сейчас находится вне правого поля, а законодательные инициативы, принятые Госдумой, позволяют всю эту деятельность урегулировать.Легализация майнинга криптовалют в России призвана увеличить доходную часть бюджета, вывести из игры тех игроков, которые работают против интересов России, и пресечь грязные схемы отмывания денег через территорию РФ. Однако закон еще требует проработки практических решений, заявлял ранее председатель Счетной палаты Крыма, глава Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – ПутинЦифровое наследство и новые тарифы: что ждет россиян в августеПутин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майнинг, россия, деньги, экономика, мнения, криптовалюта, андрей неукрытый