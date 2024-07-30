https://crimea.ria.ru/20240730/mayning-kriptovalyut-v-rossii-legalizovan-1139244550.html

Майнинг криптовалют в России легализован

Майнинг криптовалют в России легализован - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Майнинг криптовалют в России легализован

Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях во вторник... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T16:50

2024-07-30T16:50

2024-07-30T16:50

россия

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закон и право

криптовалюта

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майнинг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях во вторник. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.По словам депутата, законодатели сохранили возможность построить свою национальную инфраструктуру. Сегодня Россия находится на втором месте по майнингу, а после регулирования этой сферы, страна может выйти на первое место, обогнав США.Согласно тексту законопроекта, заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. При этом россиянам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры юрлица и ИП будут в праве после включения в соответствующий реестр Минцифры.Кроме того, по словам Антона Горелкина, предложено запретить рекламу майнинга. Это связано с ростом мошеннических схем, в которые вовлекают людей.В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларовКредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыЭффект казино: стоит ли покупать биткоины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, закон и право, криптовалюта, новости, майнинг