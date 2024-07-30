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Майнинг криптовалют в России легализован - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Майнинг криптовалют в России легализован
Майнинг криптовалют в России легализован - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Майнинг криптовалют в России легализован
Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях во вторник... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T16:50
2024-07-30T16:50
россия
государственная дума рф
закон и право
криптовалюта
новости
майнинг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях во вторник. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.По словам депутата, законодатели сохранили возможность построить свою национальную инфраструктуру. Сегодня Россия находится на втором месте по майнингу, а после регулирования этой сферы, страна может выйти на первое место, обогнав США.Согласно тексту законопроекта, заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. При этом россиянам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры юрлица и ИП будут в праве после включения в соответствующий реестр Минцифры.Кроме того, по словам Антона Горелкина, предложено запретить рекламу майнинга. Это связано с ростом мошеннических схем, в которые вовлекают людей.В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларовКредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыЭффект казино: стоит ли покупать биткоины
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россия, государственная дума рф, закон и право, криптовалюта, новости, майнинг
Майнинг криптовалют в России легализован

Госдума легализовала майнинг криптовалют в России - закон

16:50 30.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Майнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях во вторник. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.
"В первую очередь мы рассматриваем криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта", — заявил соавтор инициативы, заместитель педседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
По словам депутата, законодатели сохранили возможность построить свою национальную инфраструктуру. Сегодня Россия находится на втором месте по майнингу, а после регулирования этой сферы, страна может выйти на первое место, обогнав США.
Согласно тексту законопроекта, заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. При этом россиянам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры юрлица и ИП будут в праве после включения в соответствующий реестр Минцифры.
"Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии", - уточняется в законопроекте.
Кроме того, по словам Антона Горелкина, предложено запретить рекламу майнинга. Это связано с ростом мошеннических схем, в которые вовлекают людей.
В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.
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