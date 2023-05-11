https://crimea.ria.ru/20230511/effekt-kazino-stoit-li-pokupat-bitkoiny-1128671081.html

Эффект казино: стоит ли покупать биткоины

Эффект казино: стоит ли покупать биткоины - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Эффект казино: стоит ли покупать биткоины

Крах американских банков не только вызвал панику и массовые распродажи на финансовых рынках, но и спровоцировал рост курса криптовалют. О том, стоит ли сейчас... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T19:08

2023-05-11T19:08

2023-05-11T19:08

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банковский кризис в сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крах американских банков не только вызвал панику и массовые распродажи на финансовых рынках, но и спровоцировал рост курса криптовалют. О том, стоит ли сейчас покупать биткоины, РИА Новости Крым рассказал председатель правления Института динамического консерватизма Андрей Кобяков.Финансовая пустышка"Существует немаленькая угроза финансового кризиса, аналогичная 2008-2009 годам, мы видим, как идут банкротства банков в США. Эта ситуация нависает над мировой экономикой, и шансы на существенный кризис есть. А биткоин как раз и появился в 2008 году, как "альтернатива банковской системе", - объясняет эксперт.Однако на самом деле, по словам Кобякова, криптовалюты ничем не подкреплены, базируются на спекулятивном факторе и работают по принципу финансовых пирамид, которые в итоге неизбежно рушатся.Эффект казино"При нормальных условиях, при включении здравого смысла, биткоин должен обнулиться. Но человеческая глупость иногда приобретает фантасмагорический характер. Вот это мы и наблюдаем: какие-то несуществующие фантомные сущности почему-то стали стоить десятки тысяч долларов за единицу", - продолжает эксперт.Все это не означает, что у криптовалют нет перспектив на спекулятивном валютном рынке. По словам эксперта, какое-то время биткоины и другие аналогичные "деньги" продержатся на рынке. "В длинную" инвестировать в них точно не стоит, "короткая" инвестиция может сработать, если выбрать конъектурно правильный момент.Ранее доцент экономического факультет МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Чирков также заявлял о ненадежности биткоинов и предупреждал о том, что долгосрочно вкладываться в криптовалюты, которые, по факту, даже не являются финансовыми инструментами, очень рисковано. В свою очередь экономист Михаил Беляев пояснял, что рост и снижение стоимости криптовалюты зависит от определенной ситуации, когда в обществе разгорается ажиотаж на фоне того или иного инфоповода. Читайте также на РИА Новости Крым:Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоинаКак остановка майнинга биткоина скажется на цене криптовалют – экспертИностранец выбросил жесткий диск с биткоинами на сумму 23 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20221115/chto-budet-s-bitkoinom-v-blizhayshem-buduschem--prognoz-analitika-1125367515.html

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

общество, экономика, мнения, криптовалюта, биткоины, андрей кобяков, авторы, банковский кризис в сша