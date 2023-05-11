https://crimea.ria.ru/20230511/effekt-kazino-stoit-li-pokupat-bitkoiny-1128671081.html
Эффект казино: стоит ли покупать биткоины
Эффект казино: стоит ли покупать биткоины - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Эффект казино: стоит ли покупать биткоины
Крах американских банков не только вызвал панику и массовые распродажи на финансовых рынках, но и спровоцировал рост курса криптовалют. О том, стоит ли сейчас... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T19:08
2023-05-11T19:08
2023-05-11T19:08
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банковский кризис в сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крах американских банков не только вызвал панику и массовые распродажи на финансовых рынках, но и спровоцировал рост курса криптовалют. О том, стоит ли сейчас покупать биткоины, РИА Новости Крым рассказал председатель правления Института динамического консерватизма Андрей Кобяков.Финансовая пустышка"Существует немаленькая угроза финансового кризиса, аналогичная 2008-2009 годам, мы видим, как идут банкротства банков в США. Эта ситуация нависает над мировой экономикой, и шансы на существенный кризис есть. А биткоин как раз и появился в 2008 году, как "альтернатива банковской системе", - объясняет эксперт.Однако на самом деле, по словам Кобякова, криптовалюты ничем не подкреплены, базируются на спекулятивном факторе и работают по принципу финансовых пирамид, которые в итоге неизбежно рушатся.Эффект казино"При нормальных условиях, при включении здравого смысла, биткоин должен обнулиться. Но человеческая глупость иногда приобретает фантасмагорический характер. Вот это мы и наблюдаем: какие-то несуществующие фантомные сущности почему-то стали стоить десятки тысяч долларов за единицу", - продолжает эксперт.Все это не означает, что у криптовалют нет перспектив на спекулятивном валютном рынке. По словам эксперта, какое-то время биткоины и другие аналогичные "деньги" продержатся на рынке. "В длинную" инвестировать в них точно не стоит, "короткая" инвестиция может сработать, если выбрать конъектурно правильный момент.Ранее доцент экономического факультет МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Чирков также заявлял о ненадежности биткоинов и предупреждал о том, что долгосрочно вкладываться в криптовалюты, которые, по факту, даже не являются финансовыми инструментами, очень рисковано. В свою очередь экономист Михаил Беляев пояснял, что рост и снижение стоимости криптовалюты зависит от определенной ситуации, когда в обществе разгорается ажиотаж на фоне того или иного инфоповода. Читайте также на РИА Новости Крым:Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоинаКак остановка майнинга биткоина скажется на цене криптовалют – экспертИностранец выбросил жесткий диск с биткоинами на сумму 23 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20221115/chto-budet-s-bitkoinom-v-blizhayshem-buduschem--prognoz-analitika-1125367515.html
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
общество, экономика, мнения, криптовалюта, биткоины, андрей кобяков, авторы, банковский кризис в сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Крах американских банков не только вызвал панику и массовые распродажи на финансовых рынках, но и спровоцировал рост курса криптовалют. О том, стоит ли сейчас покупать биткоины, РИА Новости Крым
рассказал председатель правления Института динамического консерватизма Андрей Кобяков.
Финансовая пустышка
"Существует немаленькая угроза финансового кризиса, аналогичная 2008-2009 годам, мы видим, как идут банкротства банков в США. Эта ситуация нависает над мировой экономикой, и шансы на существенный кризис есть. А биткоин как раз и появился в 2008 году, как "альтернатива банковской системе", - объясняет эксперт.
Однако на самом деле, по словам Кобякова, криптовалюты ничем не подкреплены, базируются на спекулятивном факторе и работают по принципу финансовых пирамид, которые в итоге неизбежно рушатся.
"Это обыкновенная финансовая пирамида, абсолютно искусственная сущность, которая не имеет под собой никакого объективного основания или покупательской способности. Более того, она зависит исключительно от того, как на эту проблему смотрят центральные банки стран. Пока реакция отсутствовала, этот пузырь мог раздуваться сколько угодно, а после того, как некоторые центральные банки заявили, что они не принимают участие в обеспечении этой валюты, начались скандалы с биржам, стало очевидным, что за этим стоит пустота", - сказал он.
Эффект казино
"При нормальных условиях, при включении здравого смысла, биткоин должен обнулиться. Но человеческая глупость иногда приобретает фантасмагорический характер. Вот это мы и наблюдаем: какие-то несуществующие фантомные сущности почему-то стали стоить десятки тысяч долларов за единицу", - продолжает эксперт.
Все это не означает, что у криптовалют нет перспектив на спекулятивном валютном рынке. По словам эксперта, какое-то время биткоины и другие аналогичные "деньги" продержатся на рынке. "В длинную" инвестировать в них точно не стоит, "короткая" инвестиция может сработать, если выбрать конъектурно правильный момент.
"Это как пойти в казино - шансы на выигрыш есть, хоть они и минимальны. Понятно, что никакой долгосрочной перспективы ни у биткоина, ни у других криптовалют нет. Рано или поздно этот рынок ждет колоссальный обвал и обнуление. А произойдет это через год, пять или десять лет - прогнозировать трудно", - заключил Кобяков.
Ранее доцент экономического факультет МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Чирков также заявлял о ненадежности биткоинов
и предупреждал о том, что долгосрочно вкладываться в криптовалюты, которые, по факту, даже не являются финансовыми инструментами, очень рисковано. В свою очередь экономист Михаил Беляев пояснял, что рост и снижение стоимости криптовалюты зависит
от определенной ситуации, когда в обществе разгорается ажиотаж на фоне того или иного инфоповода.
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