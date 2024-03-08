Рейтинг@Mail.ru
Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240308/istoricheskiy-maksimum-tsena-bitkoina-vyrosla-do-70-tysyach-dollarov-1135509601.html
Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов
Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов
Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, следует из данных торгов. РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T19:05
2024-03-08T19:05
биткоины
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111316/72/1113167265_0:5:3624:2044_1920x0_80_0_0_8a1ef6d43003e244c91fe3539c749a0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.39 мск дорожал на 0,94% за сутки - до 67 874 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов. Минутами ранее показатель рос до 69 900 долларов, что является новым максимумом.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,08% - в среднем до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки.Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. На этой неделе, во вторник, стоимость криптовалюты вновь достигла этого значения, однако затем откатилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоинаКак остановка майнинга биткоина скажется на цене криптовалют – экспертИностранец выбросил жесткий диск с биткоинами на сумму 23 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20230511/effekt-kazino-stoit-li-pokupat-bitkoiny-1128671081.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111316/72/1113167265_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_8e872ba31e75e43c17799b1817ee092a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биткоины, в мире, экономика

Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов

19:05 08.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.39 мск дорожал на 0,94% за сутки - до 67 874 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов. Минутами ранее показатель рос до 69 900 долларов, что является новым максимумом.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,08% - в среднем до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. На этой неделе, во вторник, стоимость криптовалюты вновь достигла этого значения, однако затем откатилась.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоина
Как остановка майнинга биткоина скажется на цене криптовалют – эксперт
Иностранец выбросил жесткий диск с биткоинами на сумму 23 млрд рублей
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая 2023, 19:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Эффект казино: стоит ли покупать биткоины
 
БиткоиныВ миреЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41"Стало больше членов семьи": как мама в декрете стала волонтером
19:22Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
19:07Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника
19:05Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов
18:51Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ
18:45Как строили Крымский мост - видео
18:25Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона
17:41Народную мистерию "В Россию верим" покажут в четырех городах Крыма
17:15МОК обсудит участие России на открытии Олимпиады в Париже 19 марта
16:52Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей
16:32Замминистра обороны РФ поздравил с 8 марта женщин-военнослужащих в Крыму
16:13ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков
15:56Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
15:49В Сочи произошел завал во время лыжной гонки - пострадали спортсменки
15:40Новая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе
15:19Армия России улучшает позиции на всех направлениях спецоперации
15:03Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО
14:5034 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
14:42Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе
14:27Праздник в сердце Крыма: как поздравляют женщин с 8 марта в Ялте
Лента новостейМолния