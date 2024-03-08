https://crimea.ria.ru/20240308/istoricheskiy-maksimum-tsena-bitkoina-vyrosla-do-70-tysyach-dollarov-1135509601.html

Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов

Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, следует из данных торгов. РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T19:05

2024-03-08T19:05

2024-03-08T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.39 мск дорожал на 0,94% за сутки - до 67 874 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов. Минутами ранее показатель рос до 69 900 долларов, что является новым максимумом.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,08% - в среднем до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки.Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. На этой неделе, во вторник, стоимость криптовалюты вновь достигла этого значения, однако затем откатилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоинаКак остановка майнинга биткоина скажется на цене криптовалют – экспертИностранец выбросил жесткий диск с биткоинами на сумму 23 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20230511/effekt-kazino-stoit-li-pokupat-bitkoiny-1128671081.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоины, в мире, экономика