https://crimea.ria.ru/20240717/mayningovye-fermy-mogut-sprovotsirovat-defitsit-elektroenergii--putin-1138932942.html

Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин

Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин

Неконтролируемые рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T14:29

2024-07-17T14:29

2024-07-17T14:32

владимир путин (политик)

россия

криптовалюта

электросети

энергетика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Неконтролируемые рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по вопросам экономики.Он также привел статистику Минэнерго, по которой в России ежегодно на добычу криптовалют расходуется 16 млрд киловатт-часов, что составляет около 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. Эта цифра продолжает расти, в частности по причине сравнительно низкой цены на электроэнергию в России.Российские власти ранее отказались от идеи создания национальной криптобиржи, при этом в Госдуме заявляют о разработке правил функционирования криптобирж. Эксперты считают, что регулировать работу, скорее всего, будет Центробанк. Правила создания криптобирж пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.Читайте также на РИА Новости Крым:Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларовКредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыЭффект казино: стоит ли покупать биткоины

россия

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2024

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владимир путин (политик), россия, криптовалюта, электросети, энергетика, новости