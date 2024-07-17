Рейтинг@Mail.ru
Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240717/mayningovye-fermy-mogut-sprovotsirovat-defitsit-elektroenergii--putin-1138932942.html
Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин
Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин
Неконтролируемые рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T14:29
2024-07-17T14:32
владимир путин (политик)
россия
криптовалюта
электросети
энергетика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/06/1119654449_0:102:3282:1948_1920x0_80_0_0_6e03187e516ff7dd1ee833da4b8387db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Неконтролируемые рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по вопросам экономики.Он также привел статистику Минэнерго, по которой в России ежегодно на добычу криптовалют расходуется 16 млрд киловатт-часов, что составляет около 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. Эта цифра продолжает расти, в частности по причине сравнительно низкой цены на электроэнергию в России.Российские власти ранее отказались от идеи создания национальной криптобиржи, при этом в Госдуме заявляют о разработке правил функционирования криптобирж. Эксперты считают, что регулировать работу, скорее всего, будет Центробанк. Правила создания криптобирж пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.Читайте также на РИА Новости Крым:Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларовКредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыЭффект казино: стоит ли покупать биткоины
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/06/1119654449_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_9be13eaf25cd6db7280f475c6d6f6e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, криптовалюта, электросети, энергетика, новости
Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин

Путин: майнинг криптовалют может вызвать дефицит мощностей электроэнергии в регионах

14:29 17.07.2024 (обновлено: 14:32 17.07.2024)
 
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин
Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Неконтролируемые рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по вопросам экономики.
"Если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу. Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона", - заявил президент.
Он также привел статистику Минэнерго, по которой в России ежегодно на добычу криптовалют расходуется 16 млрд киловатт-часов, что составляет около 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. Эта цифра продолжает расти, в частности по причине сравнительно низкой цены на электроэнергию в России.
Российские власти ранее отказались от идеи создания национальной криптобиржи, при этом в Госдуме заявляют о разработке правил функционирования криптобирж. Эксперты считают, что регулировать работу, скорее всего, будет Центробанк. Правила создания криптобирж пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов
Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионы
Эффект казино: стоит ли покупать биткоины
 
Владимир Путин (политик)РоссияКриптовалютаЭлектросетиЭнергетикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:3995 российских военных вернулись из украинского плена
14:29Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин
14:21В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах
14:15Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
14:09Ситуация у Крымского моста к этому часу
14:02ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов
13:54Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
13:36На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света
13:21Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно
13:12Стали известны результаты первой в истории пересдачи ЕГЭ в Крыму
13:00Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине
12:45Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США
12:31В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы
11:48По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу
11:41Трое детей пострадали при столкновении иномарки с деревом в Крыму
11:35Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
11:27Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
11:19ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
11:08"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей
10:49Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников
Лента новостейМолния