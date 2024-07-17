Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин
Путин: майнинг криптовалют может вызвать дефицит мощностей электроэнергии в регионах
14:29 17.07.2024 (обновлено: 14:32 17.07.2024)
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Неконтролируемые рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по вопросам экономики.
"Если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу. Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона", - заявил президент.
Он также привел статистику Минэнерго, по которой в России ежегодно на добычу криптовалют расходуется 16 млрд киловатт-часов, что составляет около 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. Эта цифра продолжает расти, в частности по причине сравнительно низкой цены на электроэнергию в России.
Российские власти ранее отказались от идеи создания национальной криптобиржи, при этом в Госдуме заявляют о разработке правил функционирования криптобирж. Эксперты считают, что регулировать работу, скорее всего, будет Центробанк. Правила создания криптобирж пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.
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