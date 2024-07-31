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Цифровое наследство и новые тарифы: что ждет россиян в августе

Цифровое наследство и новые тарифы: что ждет россиян в августе - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Цифровое наследство и новые тарифы: что ждет россиян в августе

С 1 июля некоторым пенсионерам в России повысят пенсии, родителям будет проще оформить детское пособие в чужом городе, владельцы цифровых рублей смогут завещать РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T06:03

2024-07-31T06:03

2024-07-31T06:03

закон и право

россия

общество

цифровой рубль

цены и тарифы

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жкх крыма и севастополя

суд

пенсия

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. С 1 июля некоторым пенсионерам в России повысят пенсии, родителям будет проще оформить детское пособие в чужом городе, владельцы цифровых рублей смогут завещать их своим наследникам, а всем россиянам придут квитанции за жилищнокоммунальные услуги с новыми тарифами.Главные законодательные новшества заключительного летнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Пенсии и детские пособияC 1 августа Социальный фонд пересчитает пенсии тем, кто работал в 2023 году. Повышение автоматическое, прибавку рассчитают, исходя из поступлений в пенсионную систему за прошлый год - все зависит и от периода, который человек работал в прошедшем году, и от суммы взносов.Еще пенсии повысят бывшим шахтерам и летчикам на основе выслуги лет конкретного пенсионера и полноты страховых взносов его работодателя. Это повышение традиционное - размер выплат таким категориям пенсионеров корректируют четыре раза в год — в феврале, мае, августе и ноябре.Также традиционно каждый новый месяц дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в июле, в августе прибавят 100% фиксированной выплаты – 8134, 88 рубля. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.Для родителей детей до 17 лет тоже есть новость: теперь в некоторых случаях назначение выплаты единого пособия разрешено по месту временной регистрации или фактического проживания заявителя. Это значит, семьям, временно проживающим в другом городе, больше не нужно оформлять сложные документы, подтверждающие место жительства. Достаточно, например, договора найма жилья или справки с места работы.Цифровое наследство и звонки должникамС 5 августа кредитные и микрофинансовые организации должны будут записывать все разговоры с должниками, и хранить такие аудиозаписи в течение трех лет. То же касается коммуникации с должниками по электронной почте, через "Госуслуги" и с помощью текстовых и голосовых сообщений. Это должно защитить права должников.Те, кто без долгов, но со сбережениями, теперь имеют новую возможность - оставить наследство в цифровых рублях. Для этого потребуется составить специальное завещание — оформить его можно в банке, где у человека открыт счет или вклад.Порядок передачи цифровых рублей по наследству пока не опубликован. Предположительно, процедура будет аналогична оформлению в наследство наличных или безналичных рублей."Зеленое" жилье и дорогие ЖКУС 1 августа в России заработает новый "зеленый" ГОСТ для загородного индивидуального жилищного строительства. Стандарт включает 45 критериев, в том числе энергоэффективность, водосбережение, акустический комфорт и так далее. Все это застройщики должны соблюдать, если хотят иметь сертификат от государства. Или же могут проигнорировать, но проиграют в конкурентной борьбе за клиента, поскольку дом по "зеленому" ГОСТу будет проще купить в ипотеку. Считается, что стандарт повысит качество загородного жилья, но сделает его дороже.Еще в августе россиянам станут приходить квитанции за ЖКУ - утилизацию твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение - с новыми тарифами, которые были повышены с 1 июля. Оплату нужно будет произвести до 10-го числа месяца.И другие изменения:Перевозчикам: в августе в стране начнут тестировать новый сервис для оформления грузоперевозок. Речь о "Национальной цифровой транспортно-логистической платформе", где будет внедрен электронный документооборот для всех этапов перевозок всех видов транспорта. Участие - по желанию.Депутатам на местах: со 2 числа муниципальные депутаты будут участвовать в формировании местной администрации - в том числе, их смогут привлекать для согласования кандидатов в заместители глав администраций.Для участников судебных процессов: судебную экспертизу теперь будут назначать только после внесения заявителем денег на спецсчет. Без предоплаты в ней могут отказать. С экспертами рассчитаются уже после судебного заседания.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляВ России запретят продажу энергетиков детямВыплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 раза

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, россия, общество, цифровой рубль, цены и тарифы, жкх, жкх крыма и севастополя, суд, пенсия, пособия и выплаты